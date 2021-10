Il percorso dei due primi tronisti di Uomini e donne è terminato dopo poche puntate. Infatti, Joele Milan e Matteo Fioravanti hanno concluso la loro esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 14 ottobre, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una sua follower, riguardo al prossimo tronista che cercherà l'amore nel dating show. In particolar modo, l'esperta di Gossip ha pubblicato i messaggi ricevuti da una fan del programma che avrebbe rivelato che il single che si siederà sulla poltrona rossa sarà l'ex fidanzato di Giulia Gaudino.

In base agli indizi indicati nella storia di Deianira, sembrerebbe che Raffaele Tommasino potrebbe essere la persona oggetto della segnalazione.

U&D: il nuovo tronista potrebbe essere Raffaele Tommasino

Deianira Marzano ha pubblicato in una storia Instagram quanto ricevuto da una fan: ''Ti scrivo in merito a una notizia che potrebbe interessarti''. In base alla segnalazione, sembrerebbe che a Castellammare di Stabia ci siano voci riguardo al futuro tronista di Uomini e Donne, che sarebbe l'ex fidanzato della blogger Giulia Gaudino. In particolar modo, la famosa influencer, in passato è stata legata sentimentalmente a Raffaele Tommasino, che è originario di Vico Equense e, in base alle informazioni presenti in rete avrebbe vissuto anche nel paese indicato dalla follower di Deianira.

Uomini e Donne, i rumor sul nuovo tronista: sarebbe già andato negli studi

La segnalazione di Marzano, suggerita da una sua follower, ha affermato anche che il possibile nuovo tronista sia già andato anche agli studi di Uomini e Donne per registrare. A tal proposito, Deianira non ha confermato la notizia, ma soltanto affermato: ''Vediamo se è vero''.

Uomini e Donne: i tronisti dell'edizione 2021/2022

Il percorso dei primi due tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne è stato più breve del previsto. Infatti, Joele Milan ha terminato la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi dopo poche puntate, nel momento in cui la redazione del programma si è accorta che aveva preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria.

Anche Matteo Fioravanti ha già lasciato il programma, dopo avere avuto un colpo di fulmine per Noemi Baratto e, nei giorni scorsi, è stata registrata la scelta. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se la segnalazione ricevuta da Deianira Marzano sia vera e se Raffaele Tommasino diventerà veramente il nuovo tronista del dating show di Canale 5.