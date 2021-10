Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 ottobre promettono una settimana ricca di novità per i protagonisti di Palazzo Palladini e soprattutto per Filippo e Serena che vivranno la gioia della nascita della piccola Elisabetta. Per Silvia saranno giorni di tensione, perché dopo essere stata sorpresa da Rossella con Giancarlo dovrà decidere se salvare o meno il suo matrimonio con Michele, mentre la giovane dottoressa si avvicinerà ancora a Riccardo. Marina sarà alle prese con il brutto carattere di Fabrizio, sempre più frustrato, mentre Alberto spererà ancora di riavvicinarsi a Clara grazie ai preparativi per il battesimo.

Infine, Susanna si sveglierà, ma non ricorderà il volto del suo aggressore, anche se le indagini porteranno a Mattia che farà perdere le sue tracce e potrebbe rappresentare un pericolo per altre ragazze.

La nascita della piccola Elisabetta riempirà di gioia Filippo: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 25 al 29 ottobre raccontano che ci saranno delle complicazioni per la gravidanza di Serena che sarà soccorsa da Marina e Roberto e Filippo correrà in ospedale per stare vicino a sua moglie. Fortunatamente, però, tutto andrà per il meglio e la nascita della piccola Elisabetta riempirà di gioia il cuore di Sartori che inizierà anche ad avere dei ricordi e avrà la certezza che il suo posto è accanto alla sua famiglia.

Nel frattempo, dopo essere stata scoperta da Rossella, Silvia si renderà conto che dovrà prendersi le sue responsabilità e decidere se salvare il suo matrimonio con Michele.

Silvia si allontanerà da Giancarlo, sarà ancora confusa: spoiler settimanali Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 25 al 29 ottobre, rivelano che nel corso della settimana Rossella sarà sempre più vicina a Riccardo, mentre Silvia si allontanerà da Giancarlo a causa della forte confusione che prova.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci saranno buone notizie per Susanna che migliorerà, ma non ricorderà il volto del suo aggressore. Renato sarà definitivamente libero da ogni sospetto, mentre gli inquirenti saranno sulle tracce di Mattia che farà perdere le tracce di sé. Il rider potrebbe rappresentare un pericolo per altre ragazze e la tensione crescerà per questo motivo.

Alberto approfitterà del battesimo per riavvicinarsi a Clara

Alberto e Clara proseguiranno con i preparativi per il battesimo del piccolo Federico e Palladini ricomincerà a nutrire la speranza di riavvicinarsi alla sua ex compagna. Per Clara e Alberto, il corso per il battesimo del bambino sarà un'occasione per trascorrere più tempo insieme e l'avvocato non perderà l'occasione per provocare ancora una volta Patrizio.