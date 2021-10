Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3, saranno decisive per scoprire cosa accadrà a Silvia. La proprietaria di Caffè Vulcano, infatti, è sposata da anni con Michele e, da qualche tempo, ha iniziato una relazione con Giancarlo. Negli episodi che andranno in onda dal 1° novembre al 5 novembre, Silvia non potrà più rimandare la scelta fra il marito e l'amante e prenderà una decisione fra i due. Nel frattempo, il rapporto fra Rossella e il collega Riccardo si consoliderà e la coppia sarà sempre più complice. Inoltre Mattia proverà ad accorciare la distanza che lo separa dalla figlia di Michele, ma si troverà di fronte ad un imprevisto.

Un posto al sole, anticipazioni: Michele prova a riconquistare Silvia

Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda la prima settimana di novembre, Rossella finirà nel mezzo di una discussione che avverrà fra due persone a lei care. In base a quanto trapelato sul web, non è chiaro chi siano i due personaggi della soap partenopea ma è ipotizzabile siano i suoi genitori. Inoltre, nelle prossime puntate, Michele proverà a riconquistare sua moglie, tentando di salvare il matrimonio. Nell'ultimo periodo, infatti, il giornalista ha avuto atteggiamenti passivi nei confronti di Silvia e proverà a cambiare, sperando di fare nuovamente breccia nel cuore della consorte.

Un posto al sole, trame al 5/11: Silvia deve prendere una decisione fra Giancarlo e Michele

Silvia, nel frattempo, non potrà più rimandare la scelta sull'uomo con cui trascorrere la sua vita e, infatti, negli episodi che andranno in onda su Rai 3 fra il 1° e il 5 novembre, la proprietaria di Caffè Vulcano prederà una decisione fra suo marito Michele e Giancarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, in base alle anticipazioni di Un posto al sole trapelate sul web, non è chiaro se Silvia deciderà di salvare il suo matrimonio con Saviani o se deciderà di cambiare vita, o ricominciare da capo con il suo amante.

Un posto al sole, prossimi episodi: Rossella complice con Riccardo

Se la vita sentimentale di sua mamma sarà tormentata, quella di Rossella sarà serena.

Infatti, la figlia di Silvia consoliderà il suo rapporto con il collega Riccardo e diventeranno più complici. Nonostante sembri attraversare un periodo felice, Rossella dovrà fare i conti con un pericolo, infatti Mattia, che nel frattempo mostrerà segnali di rabbia nei confronti delle donne, proverà ad avvicinarsi a lei. Il rider di Caffè Vulcano però, si troverà di fronte ad un imprevisto e la sua frustrazione aumenterà. Non resta pertanto che attendere la prima settimana di novembre, per scoprire cosa accadrà nelle vite di Silvia e di sua figlia Rossella.