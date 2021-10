Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una vita e le anticipazioni spagnole delle nuove puntate spagnole in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci saranno delle novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno in quartiere di Santiago Becerra dopo la morte di Marcia: l'uomo vorrà fare chiarezza su quanto sia accaduto alla sua amata. Tuttavia, la furia di Santiago si accanirà brutalmente contro Felipe e Genoveva che si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Santiago ritorna per vendicare la morte di Marcia

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Santiago Becerra, dopo essere sparito da Acacias per evitare che i sospetti sulla morte di Marcia si concentrassero su di lui, deciderà di tornare in quartiere per rendere giustizia alla memoria della donna. E così, in un primo momento, Santiago proverà a nascondere a tutti la notizia del suo ritorno: non vorrà dare nell'occhio e, in questo modo, evitare che gli altri possano accorgersi della sua presenza. Santiago ha un obiettivo ben preciso: intende vendicarsi per la morte di Marcia e rendere giustizia alla memoria della donna assassinata ad Acacias.

Felipe viene torturato da Santiago

Santiago finirà per rapire Felipe e Genoveva: le anticipazioni spagnole delle nuove puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che l'uomo non si farà problemi a prenderli in ostaggio al punto da mettere a serio rischio la loro esistenza. Santiago si dice convinto del fatto che sia proprio Genoveva la vera responsabile della morte di Marcia e, per questo motivo, finirà per accanirsi brutalmente anche contro Felipe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Durante le prossime puntate della soap opera spagnola, infatti, Felipe si ritroverà vittima della furia cieca di Santiago, il quale arriverà addirittura a torturare l'avvocato per sapere tutta la verità sulla morte della sua amata.

Lolita lascia Acacias per un po': anticipazioni spagnole Una Vita

La situazione si farà decisamente difficile per Felipe e Genoveva che questa volta dovranno fare i conti con la vendetta del giovane Becerra.

Porterà a termine la sua atroce vendetta oppure no? Inoltre le anticipazioni spagnole delle prossime puntate di Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Lolita che deciderà di abbandonare Acacias per tornare a Cabrahigo. La donna intenderà portare suo figlio Moncho nel paese dal quale proviene e così lascerà per diverso tempo il quartiere spagnolo.