Nelle puntate attualmente in onda di Un posto al sole, i telespettatori stanno seguendo le vicende sentimentali di Silvia, divisa fra suo marito Michele e Giancarlo. Il giornalista ha scoperto la moglie mentre si baciava con il suo amante ma, al momento, ha fatto finta di niente. Nel frattempo, le anticipazioni delle prossime puntate della soap partenopea rivelano che anche Rossella scoprirà il tradimento di sua mamma ai danni di suo padre e, negli episodi che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre ci sarà un inevitabile confronto fra Silvia e sua figlia.

Inoltre, Michele, che sarà in giro per l'Italia per promuovere il suo libro, sarà in procinto di tornare a Napoli e Graziani si troverà di fronte ad un bivio, non potendo più tenere i piedi in due scarpe.

Un posto al sole, anticipazioni al 29/10: Rossella e Silvia hanno un confronto

Rossella continuerà a lavorare in ospedale e trascorrerà una bella giornata insieme al collega Riccardo, che proverà a tirarla su di morale. Infatti, la figlia di Silvia ha scoperto il tradimento di sua mamma con Giancarlo e, quando rientrerà a casa, avrà inevitabilmente un confronto con lei. Nel frattempo, le tensioni familiari e le preoccupazioni per il rapporto fra i suoi genitori, genereranno problemi nella vita di Rossella.

A tal proposito, la figlia di Michele avrà sbalzi di umore, che le causeranno difficoltà sul posto di lavoro in ospedale.

Un posto al sole, trame dal 25 al 29 ottobre: Silvia prova a tenere a distanza Giancarlo

Michele ha scritto un libro e, nella puntata andata in onda mercoledì 13 ottobre, aveva chiesto a sua moglie di partire per il tour promozionale con lui.

Purtroppo, però, Silvia non era riuscita a liberarsi dagli impegni a Caffè Vulcano, pertanto, suo marito sarebbe dovuto andare in trasferta da solo. Durante l'assenza del giornalista, Graziani proverà a tenere a distanza il suo amante Giancarlo, ma avrà difficoltà. Inoltre, Michele, terminato il viaggio di lavoro, starà per ritornare a Napoli dalla sua famiglia.

Un posto al sole, episodi fino al 29/10: Rossella sprona Silvia a prendere una decisione

Rossella spronerà sua mamma a gestire la situazione del triangolo in cui si è immischiata. La figlia di Silvia, infatti, aiuterà la madre ad assumersi le sue responsabilità. Se da una parte la nipote di Teresa avrà una situazione sentimentale serena, avendo un rapporto crescente con il suo collega Riccardo, dall'altro lato ci sarà invece Silvia, che vivrà un momento di stallo, non riuscendo ad evolvere e uscire dalla situazione in cui si ritrova. Infatti, la proprietaria di Caffè Vulcano dovrà prendere una decisione, provando a capire se vorrà salvare il suo matrimonio con Michele o crearsi una nuova vita con l'amante Giancarlo. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se ci sarà il lieto fine per Rossella e Riccardo e Silvia e Michele.