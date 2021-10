Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la popolare soap opera ambientata in un condominio nel Golfo di Posillipo. Gli spoiler delle nuove puntate trasmesse dal 18 al 22 ottobre sui teleschermi di Rai 3 svelano che nasceranno delle forti tensioni tra Silvia e il suo amante Giancarlo dopo aver passato la notte insieme. Guido Del Bue, invece, ritroverà Speranza a Napoli.

Anticipazioni Un posto al sole puntate da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre in prima visione tv annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, le condizioni di Susanna desteranno la preoccupazione dei famigliari, mentre i medici cercheranno di risvegliarla dal coma in cui è caduta. Jimmy, invece, sarà talmente innamorato di Cristina da chiedere l'aiuto di suo zio Franco per farle una dichiarazione d'amore.

Intanto le notizie provenienti dall'ospedale sul ricovero di Susanna susciteranno emozioni contrastanti. L'aggressore, infatti, spererà che la Picardi non si risvegli più in quanto finirebbe nei guai una volta ricordasse come sono andati realmente i fatti.

I rapporti tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara, invece, potrebbero diventare nuovamente incandescenti per la scelta della madrina per il battesimo di Federico. Infine Franco aiuterà Jimmy nella missione impossibile visto che il padre di Cristina, Roberto Ferri, è alquanto geloso e protettivo.

Guido incontra Speranza a Napoli

Nelle puntate 18-22 ottobre di Upas, Silvia sarà indecisa se farsi travolgere dalla passione con Giancarlo oppure accettare la proposta di suo marito Michele per un tour promozionale del suo libro in giro per l'Italia.

Più tardi, Guido incontrerà Speranza a Napoli. Silvia, invece, approfitterà dell'assenza di Michele e di sua figlia per passare una notte insieme al suo amante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma ecco che il loro segreto finirà di venire alla luce per colpa di un imprevisto.

Rossella susciterà l'interesse di Mattia, mentre Niko riuscirà a dichiarare i propri sentimenti.

Nascono alcune tensioni tra Silvia e l'amante Giancarlo

Filippo e Serena, invece, avranno dei problemi di comunicazione. La Cirillo, infatti, sarà certa che suo marito stia con lei solo per senso del dovere.

Allo stesso tempo, Rossella soffrirà molto quando scoprirà che sua madre ha tradito Michele. A tal proposito, ci saranno alcune tensioni tra Silvia e il suo amante Giancarlo.

Intanto, Adele comprenderà che liberarsi di Mauro è un'impresa più difficile del previsto. Upas è in onda da lunedì al venerdì su Rai 3, mentre gli appuntamenti persi possono essere rivisti sulla piattaforma RaiPlay, poche ore dopo la messa in onda in tv.