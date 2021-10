Manuel Bortuzzo è sicuramente il concorrente più desiderato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sin da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, il ragazzo ha ricevuto mille attenzioni dalle donne del cast, soprattutto da quelle più giovani. Se il flirt con Lulù vive di continui alti e bassi, è l'amicizia sempre più intensa che il nuotatore sta costruendo con Soleil che potrebbe regalare nuovi colpi di scena a quei telespettatori che faticano ad affezionarsi alla prima "coppia" che si è formata quest'anno.

Il gesto verso Soleil al Grande Fratello Vip

Sin dai primi giorni di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel si è avvicinato ad una delle tre principesse del cast: quella tra Bortuzzo e Lulù, infatti, è considerata la prima relazione nata tra i concorrenti della sesta edizione del reality-show di Canale 5.

Se Selassié appare sempre più presa e pronta a tutto pur di vivere questo amore, il 22enne continua a frenare, ribadendo ogni giorno che non c'è nessun fidanzamento e che la sua vita difficilmente potrà incrociarsi con quella della giovane fuori dalle mura di Cinecittà.

A creare ulteriori problemi in questa già complessa conoscenza, potrebbe essere un'inquilina che di recente si è avvicinata tanto al nuotatore, un'influencer che l'altro giorno ha "rischiato" di essere baciata da Manuel in un momento di gioco.

I dubbi dei fan del Grande Fratello Vip

In un video che ha fatto il giro del web, si vede Soleil avvicinarsi all'orecchio di Manuel per sussurrargli qualcosa: in quel preciso momento, però, il ragazzo era impegnato in una conversazione con Giucas, quindi non si è accorto subito di quello che stava accadendo.

Quando Sorge gli ha sfiorato l'orecchio con le labbra, Bortuzzo si è girato immediatamente ed ha ammesso: "Stavo per baciarla, mi stava venendo istintivo.

Era così vicina".

Insomma, il nuotatore ha palesato un pensiero che avrebbe potuto tenere per sé, ovvero che era stato in procinto di dare un bacio sulla bocca ad una concorrente che non è Lulù.

Questo episodio, apparentemente innocuo, non fa che alimentare i dubbi dei fan del Grande Fratello Vip sull'interesse che il 22enne dice di provare per Lucrezia: sono in pochi, infatti, a credere che questo flirt andrà avanti quando i riflettori si spegneranno, cosa che Manuel ha già anticipato in una recente conversazione con l'amico Aldo.

L'incoerenza di Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Non è passato neppure un mese dall'inizio del GF Vip 6, che Manuel sembra essersi già stancato di Lulù. Confidandosi con Aldo, infatti, il giovane ha detto di essere pronto ad interrompere la conoscenza con la principessa, soprattutto dopo aver realizzato che lei prova cose che lui non proverà mai.

"Voglio fare questo percorso da solo, non sono venuto qui per altro", ha detto Bortuzzo la sera del 7 ottobre.

Gli spettatori che si aspettavano un addio tra il nuotatore e Lucrezia, però, saranno rimasti delusi nello scoprire che la notte scorsa i due si sono confrontati senza arrivare a nessuna conclusione: lui ha ribadito di non sentirsi fidanzato, lei ha parlato di forti sentimenti e di progettualità.

A spiazzare ancora di più il pubblico, sono stati i baci passionali che Manuel ha dato a Lulù prima di andare a dormire, ovvero poche ore dopo aver confessato a Montano la sua volontà di mettere fine alla relazione.

A ridosso di una nuova puntata in diretta, dunque, il bel concorrente è stato tacciato di incoerenza da moltissimi fan che, delusi dai suoi atteggiamenti contraddittori e poco chiari, stanno iniziando a voltargli le spalle e a preferirgli altri vipponi.