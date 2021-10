Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 18 al 22 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. I medici cercheranno di risvegliare Susanna e mentre qualcuno si augura per lei una veloce guarigione, qualcun altro si augurerà che la ragazza non si svegli affatto. Adele faticherà parecchio per liberarsi della scomoda presenza di Mauro. Rossella invece scoprirà il tradimento di Silvia nei confronti di Michele. Il piccolo Jimmy chiederà a Franco di aiutarlo a dichiarare i suoi sentimenti alla piccola Cristina.

I medici tenteranno di svegliare Susanna dal coma

In ospedale, i medici decideranno di tentare di risvegliare Susanna dal coma e per questo motivo i suoi cari si caricheranno di Speranza e preoccupazione. Jimmy deciso a conquistare Cristina chiederà aiuto a zio Franco per poterle dichiarare i suoi sentimenti. L'incertezza delle reali condizioni di Susanna terrà molte persone col fiato sospeso. Se da un lato ci sarà chi si augura che si svegli presto, dall'altro ci sarà chi si augura che la donna non si svegli affatto. Tra Alberto e Clara invece ci sarà un nuovo scontro legato alla scelta della madrina di battesimo per il piccolo Federico. Franco aiuterà Jimmy a sfuggire dall'eccessive premure di Roberto, facendo in modo che il bambino possa esprimere i suoi sentimenti alla piccola Ferri.

L'indecisione di Silvia

Silvia continuerà a intrattenere la sua relazione extraconiugale con Giancarlo, anche se si mostrerà parecchio combattuta nel decidere se proseguire con questa doppia vita oppure troncare e proteggere la sua famiglia. Guido intanto con grande stupore incontrerà casualmente Speranza a Napoli. Rossella comincerà a suscitare l'interesse di Mattia, mentre sua madre approfittando della sua assenza e di quella di suo padre, accetterà di trascorrere la notte in compagnia del suo amante.

Un contrattempo però, farà uscire allo scoperto il suo segreto. Per Niko arriverà il momento di dichiarare i propri sentimenti. Filippo faticherà a capire le ragioni del comportamento ostile di sua moglie nei suoi confronti: la donna si convincerà che suo marito stia con lei non per amore, ma solo per senso del dovere e per questo motivo si ritroverà bloccata in una difficile situazione.

Rossella dopo aver scoperto del tradimento di sua madre, faticherà a comprenderne i motivi. Silvia dopo essere stata scoperta da sua figlia riverserà le sue tensioni anche su Giancarlo. Per Adele invece risulterà molto difficile riuscire a liberarsi della presenza ingombrante di Mauro, ancora di più di quanto non credesse già.