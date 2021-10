Variazione nel palinsesto di Canale 5 per domenica 10 ottobre: gli ormai consueti appuntamenti con Amici 21 e Verissimo non ci saranno. Il cambio di programmazione è legato alla messa in onda su Rai 1, allo stesso orario del talent e del talk di Silvia Toffanin, della Nations Leauge, che vedrà la nazionale italiana di calcio impegnata contro il Belgio. Visto che probabilmente il pubblico televisivo deciderà di seguire le avventure degli azzurri, Mediaset ha comunicato nella tarda serata di ieri la scelta di puntare sulle soap della rete.

Cambio di programmazione per Amici 21

La stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset si è aperta con non pochi cambiamenti. Dopo tanti anni, Barbara d'Urso e la sua Domenica Live hanno ceduto il posto ad altri programmi che sono delle vere punte di diamante di Canale 5. Infatti, Mediaset ha deciso di mandare in onda un secondo appuntamento con Verissimo, che raddoppia rispetto agli altri anni quando andava in onda solo il sabato. A precedere il talk della Toffanin doveva essere Scene da un matrimonio, che vede al timone Anna Tatangelo, ma in realtà non è stato così. Dopo due appuntamenti di Amici 21 andati in onda di domenica, che dovevano coprire una fascia lasciata momentaneamente vuota, i dati di ascolto hanno fatto decidere ai vertici dell'azienda che quella sarebbe stata la nuova collocazione del talent di Maria DE Filippi.

Ma per il quarto appuntamento del pomeridiano ci sarà una variazione: la puntata prevista per domenica 10 ottobre non verrà trasmessa. Ma la contrario di Verissimo, che manterrà un singolo appuntamento per questa settimana, i fan dei nuovi talenti della scuola più famosa d'Italia non resteranno orfani del loro programma. Infatti, lunedì 11 ottobre, al posto di Uomini e Donne, andrà in onda la nuova puntata di Amici 21.

Domenica, invece, i telespettatori di Canale 5 potranno vedere nuovi episodi delle soap della rete, ossia Una Vita, Beautifiul e Love is in the air.

La quarta puntata del talent spostata al lunedì

L'appuntamento settimanale con Amici 21 questa settimana, quindi, non è cancellato ma solo spostato. E si tratterà di una puntata piena di sfide che metteranno in gioco i ragazzi della scuola, che godono già di un ampio seguito sui social.

Al contempo, il popolo di Twitter lamenta di non poter vedere la vincitrice di Amici 20 esibirsi, poiché le anticipazioni hanno rivelato che neanche questa settimana Giulia Stabile si esibirà.

E a proposito di spoiler, secondo quanto è trapelato sul web, durante la puntata ci sarà tempo per parlare di Luigi e Carola. Il cantante e ballerina sembrano aver deciso di puntare sull'amicizia piuttosto che su un rapporto amoroso. Sarà davvero così o durante il tempo passato insieme i due ragazzi scopriranno di essere più vicini di quanto credono? Troppo presto per dirlo, d'altra parte la scuola è appena iniziata.