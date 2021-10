Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 25 al 29 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Nello specifico sarà dato ampio spazio alle vicende della famiglia Sartori-Cirillo.

Serena, ormai al termine della sua gravidanza, inizierà ad avere le doglie. Fortunatamente sarà soccorsa da Roberto e Marina, i quali la porteranno subito in ospedale, dove poco dopo saranno raggiunti anche da Filippo. Tuttavia le cose per la giovane non si metteranno nel migliore dei modi.

Difatti non sarà un parto facile, e i rischi saranno alti sia per la bambina, che per la madre. La nascita della secondogenita farà gioire tutti i suoi familiari. Sartori, nel veder venire alla luce la piccola, riscoprirà emozioni che credeva di non poter più provare. Sarà in questo momento di gioia che capirà quale è il suo posto: accanto alla moglie.

Upas, anticipazioni al 29 ottobre: Serena e la bambina a rischio

Gli spoiler delle puntate di Upas che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre rivelano che Serena, dopo essersi sentita male, sarà soccorsa dal suocero e da Marina. I due porteranno tempestivamente la giovane all'ospedale, dove sopraggiungerà anche Filippo. Tuttavia, almeno inizialmente, il parto non andrà nel verso giusto.

Ci saranno dei momenti di tensione, in cui si temerà per le sorti della madre e della nascitura. Tutto è bene quel che finisce bene: Serena darà alla luce la piccola Elisabetta senza nessuna conseguenza negativa. Sarà un momento di gioia per tutta la famiglia, soprattutto per la primogenita Irene che tanto attendeva la sorellina.

Episodi sino al 29/10: Filippo comprenderà di voler stare con Serena

La nascita della secondogenita rappresenterà per Filippo un nuovo inizio. Sartori in quel frangente si renderà conto di amare realmente Serena. Difatti, se inizialmente l'aveva vista come una figura impostagli e di cui non ricordava nulla, dal momento del parto in poi inizierà a rivederla come la sua compagna di vita.

Nonostante il suo flirt con Viviana, per la quale provava una forte attrazione, Filippo sceglierà nuovamente sua moglie.

Spoiler delle prossime puntate di Upas: Filippo inizia a ricordare

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, oltre alla nascita di Elisabetta, accadrà quindi qualcosa di importante per Filippo. Subito dopo l'intervento al cervello l'uomo aveva manifestato la sua amnesia, non ricordando gli ultimi dieci anni.

Fortunatamente, poco dopo aver visto la sua seconda figlia, Sartori inizierà a ricordare qualcosa del suo passato. Le anticipazioni non preannunciano che cosa ricorderà nello specifico, ma sta di fatto che, man mano, Filippo potrebbe riappropriarsi della sua memoria.