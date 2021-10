Le puntate di Un posto al sole continuano ad andare in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì, alle 20:45. Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 ottobre evidenziano la presenza di molteplici colpi di scena. Le storie dei personaggi e gli eventi conseguenti alle loro azioni non potranno non coinvolgere gli affezionati spettatori.

Nel dettaglio, i dottori proveranno a far uscire Susanna dal coma, mentre Silvia continuerà a provare un grande trasporto nei confronti di Giancarlo. In assenza di Michele, deciderà anche di andare a dormire a casa sua.

Serena apparirà furiosa con Filippo, ma quest'ultimo non riuscirà a individuarne la causa. Inoltre, Alberto e Clara avranno idee molto diverse su chi dovrà essere la madrina del piccolo Federico.

Un posto al sole, trame 18-22 ottobre: i medici proveranno a svegliare Susanna

Le puntate di Un posto al sole della settimana dal 18 al 22 ottobre avranno in serbo una grande sorpresa. I medici, infatti, dopo un lungo periodo di coma, proveranno a risvegliare la povera Susanna. Ovviamente, le sue condizioni di salute causeranno grande preoccupazione in tutti coloro che le vogliono bene. Ci sarà, però, una persona che spererà con tutte le sue forze che la ragazza non riesca a riprendersi: il suo aggressore.

Le anticipazioni puntano lo sguardo anche su Silvia che non saprà ancora come gestire i suoi sentimenti. L'attrazione per Giancarlo sarà sempre più forte, ma non avrà il coraggio di mandare allo sbando il matrimonio con Michele. Cosa deciderà di fare?

Anticipazioni di Un posto al sole fino al 22 ottobre: Serena proverà una forte rabbia verso Filippo

Serena sarà furiosa con Filippo, anche se quest'ultimo non riuscirà a comprendere il motivo della sua rabbia. La donna si convincerà del fatto che il marito non abbia alcuna voglia di continuare a stare con lei e che lo faccia solo perché costretto dalla sua etica morale.

Le cose continueranno a precipitare, tanto da causare una situazione ancora più complessa.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che sarà il momento di organizzare il Battesimo del piccolo Federico e di scegliere la madrina. Il lieto evento, però, prenderà una brutta piega a causa degli scontri tra Alberto e Clara.

Un posto al sole, spoiler dal 18 al 22 ottobre: Silvia e Giancarlo dormiranno insieme

Nelle prossime puntate della soap, Michele dovrà assentarsi e Silvia ne approfitterà per trascorrere del tempo insieme a Giancarlo. I due decideranno di dormire insieme, ma qualcosa rischierà di portare allo scoperto la sua relazione nascosta.

Nel frattempo, Rossella farà fatica a metabolizzare il tradimento del padre e Adele proverà in tutti i modi ad allontanarsi da Mauro. Purtroppo, ben presto scoprirà che non sarà affatto semplice portare a termine la sua impresa.