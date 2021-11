L'appuntamento con Amici 2021 ritorna questa domenica 28 novembre, con l'undicesima puntata in onda come sempre alle 14 su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova registrazione rivelano che i colpi di scena non sono mancati e le attenzioni sono state poste in primis sulle nuove sfide di questa settimana, che vedono a rischio eliminazione in primis alcuni dei cantanti protagonisti di questa stagione. E tra quelli che hanno avuto la peggio vi è anche il giovane Simone.

Gli spoiler di Amici 2021 undicesima puntata: via due allievi dalla scuola

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la registrazione della puntata numero 11 di Amici 21, in onda domenica pomeriggio 28 novembre su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per delle nuove sfide dirette che determineranno l'eliminazione di alcuni concorrenti dalla scuola.

Trattasi di Simone, che questa settimana ha avuto un vero e proprio momento di crollo all'interno della Scuola e che, messo in sfida contro Aisha, ha avuto la peggio e quindi è stato fatto fuori dal cast di questa ventunesima edizione del talent show.

A seguire, poi, c'è stato un secondo concorrente eliminato definitivamente dal cast di Amici 21. Trattasi di Andrea che non è riuscito ad avere la meglio nella sfida contro Elena e, alla fine, è stato costretto ad abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

Per tutti gli altri allievi, invece, la maglia è stata riconfermata e quindi tutti portano avanti il loro percorso, in attesa delle nuove sfide previste nel corso della dodicesima puntata di Amici 21, in onda domenica 5 dicembre su Canale 5.

Bacio tra Todaro e Celentano: spoiler Amici 21

Come da tradizione, poi, non sono mancati i momenti di "spettacolo" e, in questa nuova registrazione del programma, c'è stato spazio per una sfida tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, che hanno ballato insieme a Raimondo Todaro.

A giudicare la sfida è stata Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show, nonché compagna di Todaro, la quale però non se l'è sentita di scegliere a chi delle due assegnare la vittoria.

Durante la registrazione di Amici 21, inoltre, c'è stato anche un colpo di scena che ha visto protagonisti Todaro e Alessandra Celentano, protagonisti di un bacio che si sono scambiati nello studio del talent show di Maria De Filippi.

Ospite in studio Tancredi: registrazione Amici 21 undicesima puntata

Per i cantanti, invece, c'è stato spazio per una nuova classifica che questa settimana è stata stilata dall'attrice Giulia Michelini. Primo posto per Nicol mentre ultima posizione per Tommaso.

Tra gli ospiti in studio, inoltre, c'è stato anche il cantante Tancredi, tra i protagonisti della passata edizione del talent show.