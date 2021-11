La contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), storica protagonista della soap opera Il Paradiso delle signore (giunta alla sua sesta stagione), continuerà a darsi da fare per impedire a Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) di ottenere ulteriori informazioni sul defunto padre Achille (Roberto Alpi).

Gli spoiler raccontano che nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 29 novembre 2021, la dark lady non permetterà alla sua coinquilina di leggere una lettera scritta dal più informato di tutti, Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), come risposta alle domande della fanciulla.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 29 novembre: Agnese teme che suo figlio Salvatore possa essere a conoscenza della sua tresca con Armando

Nella cinquantaseiesima puntata in onda su Rai 1 lunedì 29 novembre 2021, come sempre dalle ore 15:55 circa, Tina (Neva Leoni) non riuscirà a rimanere in silenzio dopo aver colto in flagrante la madre Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) mentre si scambiavano un bacio in caffetteria con la convinzione di essere da soli.

La sarta del negozio milanese. quando la figlia le dirà di averla sorpresa tra le braccia del capo magazziniere, avrà un grosso timore: temerà che anche suo figlio Salvatore (Emanuel Caserio) possa venire a sapere che lei e il capo magazziniere si amano in segreto.

Vittorio chiede a Tina di essere la madrina di un evento, Flora riesce a mettersi in contatto con Cosimo

Intanto anche tra le mura grande magazzino milanese si respirerà un clima di forte tensione ed emozione, visto che le commesse si prepareranno nel miglior modo possibile per il lancio della nuova collezione di Flora, ancor di più dopo una comunicazione inaspettata da parte del loro datore di lavoro Vittorio (Alessandro Tersigni), che esigerà che siano loro a sfoggiare gli abiti realizzati dalla stilista in presenza dei giornalisti.

Tina invece, sempre su richiesta del direttore Conti, dovrà ricoprire un ruolo importante: sarà la madrina dell’evento.

Intanto Flora riuscirà finalmente a contattare Cosimo, con l’obiettivo di scoprire tutto ciò che non sa sul conto del suo defunto padre Achille. A mettere il bastone tra le ruote alla giovane Ravasi ci penserà la contessa Adelaide. Con la sua astuzia e dopo aver notato degli strani movimenti intercetterà il telegramma che il marito di Gabriella (Ilaria Rossi) scriverà appositamente per la stilista del circolo.