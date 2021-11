C'è grande attesa generale per la nuova puntata domenicale dell'edizione in corso di Amici di Maria De Filippi, di cui emergono in queste ore in rete le Anticipazioni Tv. Secondo quest'ultime, fornite dal portale Quello che tutti vogliono sapere, nell'atteso appuntamento tv si assisterà ad una serie di colpi di scena e non mancheranno le sfide: in particolare una interna tra i cantanti allievi e quelle esterne previste per la conferma del banco degli allievi messi in discussione dal corpo docente, nella scuola.

Tra quest'ultime quella tanto discussa in questi giorni, voluta da Anna Pettinelli per LDA.

Finito nuovamente in sfida, il figlio di Gigi D'Alessio riuscirà a battere lo sfidante scelto dalla maestra avversa. Ma non è tutto, per il figlio d'arte. Perché D'Alessio junior si rivelerà protagonista anche della nuova sfida interna di canto, giudicata dall'ospite nella puntata J-ax, battendo così anche la concorrenza dei compagni di talent, cantanti.

Amici 21, le anticipazioni tv della nona puntata

Si avvicina la nona puntata di Amici 21, attesa per il 14 novembre 2021 su Canale 5 e registrata il 10 novembre 2021, che, secondo le relative anticipazioni tv, si preannuncia ricca di novità. Partirà con le sfide, tra cui quelle per la conferma del banco, di LDA e Guido. Sia il cantante che il ballerino riusciranno a battere i rispettivi sfidanti.

Per il figlio di Gigi D'Alessio, al secolo Luca D'Alessio, la vittoria si rivelerà una conferma del suo talento rispetto alla continua messa in discussione dell'insegnante a lui avversa, Anna Pettinelli, che lo ha messo in sfida per la seconda volta di seguito.

Il figlio d'arte continua a stracciare la concorrenza

In puntata, il figlio d'arte riuscirà ancora una volta a rubare la scena ai compagni di talent, poi nella nuova sfida interna indetta tra i cantanti allievi della scuola, giudicata dall'ospite in studio, J-Ax.

Il giudice esterno, al termine della sfida stilerà una classifica personale che infatti vede LDA figurare alla prima posizione, per merito di un'esibizione di un brano in inglese affrontata in balia del disturbo degli attacchi di panico di cui soffre. Un piazzamento con il voto sintetico più alto, di "8", che confermerà Luca come il primo della classe di Amici in quanto cantante.

Questo, dopo che in questi giorni il giovane si è affermato come la più alta entrata nella Top50 su Spotify Italia con l'inedito Quello che fa male, tra i cantanti concorrenti ad Amici 21.

Le altre novità della puntata domenicale

Si rileverà, poi, un'eliminata dal talent, la ballerina Ale. Momento difficile anche per Serena, che si rivelerà vittima di un infortunio, per via del quale non potrà esibirsi.

Spazio anche alla curiosità. La ballerina professionista, Giulia Stabile, farà ingresso in studio e introdurrà il gioco dei palloncini contenenti dei messaggi dai mittenti top-secret, in partnership con Oreo. Non mancherà, inoltre, per gli insegnanti di danza Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, modo di scontrarsi nuovamente, al talent.

La prima metterà in discussione gli allievi del collega, Mattia e Chistian, e il secondo ricambierà il favore mettendo in discussione l'allieva della maestra, Carola.

Tra gli ospiti in puntata, un gradito ritorno oltre a J-Ax: l'ex Amici 20, Aka7even, farà rientro al talent, per la presentazione del nuovo singolo.