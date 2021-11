Nella giornata di mercoledì 17 novembre si sono svolte le registrazioni della decima puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 21 novembre. Nel corso delle nuove riprese, gli alunni del talent di Maria De Filippi hanno dovuto affrontare sfide per riuscire a conservare la maglia. Le anticipazioni presenti sul web sulla nuova giornata di registrazioni di Amici, ci informano che Alex ha vinto la sfida. L'allievo della scuola, pertanto, è riuscito a mantenere il suo banco e a continuare la sua corsa al serale.

Amici, registrazioni decima puntata: Alex vince la sfida

Nel corso della puntata di Amici che andrà in onda in televisione domenica 21 novembre, Alex ha dovuto mettersi alla prova attraverso una sfida. L'allievo della scuola ha vinto e continuerà pertanto a essere uno degli alunni della scuola. Durante la settimana, l'alunno di Lorella Cuccarini aveva ricevuto un messaggio da Anna Pettinelli, insegnante di altri ragazzi. Maria De Filippi aveva informato i ragazzi che i professori potevano fare assegnazioni di prove agli studenti di altri professori e la speaker radiofonica aveva scelto Alex.

Amici, decima puntata: anticipazioni del 21 novembre

Nel corso dei giorni precedenti la registrazione della decima puntata di Amici, Anna Pettinelli aveva chiesto agli alunni di cantare le canzoni con l'arrangiamento originale, senza usare l'autotune, e a ogni allievo era stata data la possibilità di scegliere soltanto la tonalità preferita per cantare.

Alex, in accordo con Lorella Cuccarini, la sua insegnante, aveva accettato le richieste di Pettinelli. Al momento, non è chiaro se Alex sia riuscito a vincere la sfida, proprio cantando la canzone che gli aveva proposto l'insegnante Anna Pettinelli: ''I wanna dance with somebody''.

Amici, anticipazioni puntata del 21 novembre: Alessandra Celentano compie gli anni

Il 17 novembre, oltre ad essere stata la giornata in cui sono state fatte le nuove riprese di Amici, è anche la data in cui Alessandra Celentano è nata. Al momento, in base alle indiscrezioni trapelate sul web, non è chiaro se in studio si sia festeggiato il compleanno dell'insegnante di danza e se sia arrivata una torta per celebrare il compleanno della professoressa Celentano.

Inoltre, come ogni puntata, anche nella decima è ipotizzabile che sia arrivato un cantante a giudicare i ragazzi e a stilare una propria classifica di gradimento. Non resta, pertanto, che attendere domenica 21 novembre per scoprire cosa accadrà nella nuova puntata di Amici e per vedere l'esibizione di Alex.