Prosegue l'appuntamento con Amici 21 e domenica 7 novembre andrà in onda l'ottava puntata, come sempre nel pomeriggio di Canale 5. La registrazione si è svolta nel pomeriggio del 3 novembre e come da tradizione non sono mancate le nuove sfide per gli allievi rimasti in gara. Occhi puntati in primis sul cantante LDA (Luca D'Alessio), che era stato messo in sfida dalla prof Anna Pettinelli.

Anticipazioni Amici 21, registrazione ottava puntata: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la registrazione dell'ottava puntata di Amici 21, rivelano che i riflettori sono stati puntati in primis sulla sfida che ha dovuto affrontare LDA.

Il giovane allievo del team di Rudy Zerbi è stato messo in discussione dalla prof Anna Pettinelli, la quale lo ritiene non all'altezza della situazione e per questo motivo ne ha messo a repentaglio la sua permanenza nella scuola.

LDA quindi, ha dovuto affrontare una sfida diretta nel corso dell'ottava puntata di Amici, ma alla fine è riuscito ad avere la meglio.

Il figlio di Gigi D'Alessio non è stato eliminato dal talent show e potrà proseguire il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi.

Serena e LDA affrontano nuove sfide nell'ottava puntata di Amici: ecco come sono andate

Occhi puntati anche su Serena: gli spoiler della nuova puntata che andrà in onda il 7 novembre su Canale 5 rivelano che la ballerina, nel corso della settimana, è stata messa in sfida dalla prof Alessandra Celentano.

Anche in questo caso, però, è riuscita ad avere la meglio e quindi potrà proseguire il suo percorso all'interno della scuola.

Per quanto riguarda, invece, il parterre di ospiti di questa ottava puntata di Amici 21, in studio sono arrivati il giornalista e scrittore Roberto Saviano e la regina del rock italiano Loredana Bertè, che ha cantato dal vivo il suo ultimo singolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli allievi di Amici, poi, hanno avuto la possibilità di cantare dal vivo i loro inediti in presenza di Loredana Bertè.

Sempre ottimi ascolti per Amici 21 nella domenica pomeriggio di Canale 5

Insomma una puntata decisamente da non perdere quella di Amici 21, che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5.

Intanto il talent show di Maria De Filippi conferma la sua leadership anche sul pubblico del della domenica di Mediaset, con una media che arriva a sfiorare la soglia dei tre milioni di spettatori.

L'ultimo appuntamento di domenica scorsa, invece, ha superato abbondantemente la soglia del 20% di share, permettendo al programma di vincere a mani basse la sfida del pomeriggio festivo battendo la concorrenza Rai.