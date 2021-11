Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che andrà dal 22 al 26 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Silvia e Michele, dopo aver cercato di archiviare la crisi, si ritroveranno al punto di partenza. Nonostante gli sforzi di entrambi, soprattutto di Saviani, la coppia non sarà in grado di recuperare la felicità e la serenità di un tempo. Inoltre, a complicare la situazione, ci sarà l'inatteso ritorno di Giancarlo, il quale ricontatterà la sua amante.

Sono ancora ignoti i motivi per il quale Todisco si farà nuovamente vivo con Silvia, tuttavia, appare scontato che l'uomo abbia semplicemente voglia di sentire la donna. Del resto, il giovane bancario è sempre apparso molto innamorato della signora Graziani, e non si sarebbe arreso tanto facilmente all'idea di perdere la persona che ama. A questo punto, Michele comprenderà che Silvia nasconde qualcosa, e troverà il coraggio di affrontare con lei l'argomento.

La crisi coniugale fra Silvia e Michele dura ormai da tempo, dal momento in cui i due coniugi subirono una brutale aggressione mentre erano in viaggio verso Indica. Tuttavia, prima Silvia, poi Michele hanno cercato di risanare il rapporto, che li tiene legati da anni.

L'arrivo di Giancarlo nella vita di Silvia ha cambiato le carte in tavola, dato che la donna ha iniziato con lui una relazione extraconiugale. Michele, dopo aver scoperto il tradimento, ha fatto finta di nulla, pur di non perdere la moglie. Silvia, però, scoperta anche da Rossella, ha trovato il coraggio di confessare al coniuge di avere una tresca con un altro.

Dopo il confronto, la proprietaria di Caffè Vulcano ha interrotto la storia con Giancarlo, per restare accanto al marito. Stando alle anticipazioni degli episodi di Upas che andranno in onda dal 22 al 26 novembre, il rapporto fra Silvia e Michele non riuscirà a decollare, ed i due si ritroveranno nuovamente in bilico.

Nel corso degli episodi di Upas che andranno in onda dal 22 al 26 novembre Giancarlo tornerà nella vita di Silvia. L'uomo, che sembrava essersi rassegnato all'idea di essere messo da parte, si rifarà vivo con la sua ex amante. Ancora ignote le motivazioni per il quale Todisco contatterà Silvia, ma non è da escludere che il giovane si rifaccia avanti per avere un'altra chances. L'intromissione di Giancarlo renderà ancora più difficili le cose fra i due coniugi, dato che Silvia sembra ancora tenerci a lui.

Gli spoiler di Upas degli episodi trasmessi sino al 26/11 svelano che Michele riuscirà a comprendere che la moglie gli sta nascondendo nuovamente qualcosa. Dati gli errori del passato, l'uomo deciderà di affrontare la situazione fin da subito per evitare nuove sofferenze. I due coniugi si ritroveranno ad analizzare il loro rapporto, che mai come in questo momento sembra ad un passo dalla spaccatura.