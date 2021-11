Sui social è scoppiato il 'Sissi-gate': da quando l'ormai ex fidanzato della cantante di Amici 21 ha postato una Instagram Story in cui comunicava la rottura con la giovane alcuni utenti del web si sono scatenati. Dietro la scelta di dividere le loro strade, scelta che leggendo le parole del ragazzo sembrerebbe essere stata presa proprio da Sissi, secondo i fan del talent di Maria De Filippi ci sarebbe l'interesse della ragazza nei riguardi di uno dei compagni della scuola più famosa d'Italia. I nomi che sono saltati fuori dai commenti sono quelli di Dario e Alex: potrebbe nascere una nuova coppia?

L'ex di Sissi: 'Tra me e Silvia è finita'

Se la storia tra Albe e Serena pare essere decollata sotto i migliori auspici e quella tra Carola e Luigi pare al momento destinata a fermarsi allo stato di amicizia, altri due alunni potrebbero decidere presto di conoscersi meglio. Su Twitter si ironizza sul fatto che Amici contenga al suo interno altri due programmi di Maria De Filippi, ossia Temptation Island e Uomini e Donne: il motivo di queste affermazioni è legato all'annuncio fatto su Instagram dall'ex fidanzato di Sissi. 'La storia tra me e Silvia è finita', ha scritto il giovane dalle cui parole si può comprendere la sofferenza.

Il ragazzo, infatti, ha chiesto alle fanpage della cantante di Amici 21 di smetterla di seguirlo mentre a tutti i suoi conoscenti e familiari ha chiesto di non nominare più Sissi in sua presenza per preservare la sua stabilità mentale.

Parole molto forti da parte del giovane che sembrerebbe anche deluso visto che il suo messaggio prosegue e di certo non pare che la scelta di separarsi sia giunta in maniera serena. 'Le parole sono solo parole quando chi le dice non le sa usare. Io le peso. Io le penso. Non le spreco', ha concluso il giovane.

Dario o Alex? Per gli utenti die web uno dei due avrebbe conquistato Sissi

Già qualche giorno fa, sul web era aleggiata l'ipotesi di un avvicinamento in corso tra Sissi e Dario, ma il fatto che entrambi risultassero fidanzati aveva frenato gli entusiasmi. Ma dopo la notizia del ritorno di Sissi allo stato di single ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

Ma se c'è chi si dice certo che il ballerino amico di Giulia Stabile abbia colpito a tal punto la compagna da portarlo a a chiudere la sua precedente relazione, un altro nome si è fatto strada.

Alex, anche lui cantante del talent, secondo i più attenti osservatori dei vari day-time di Amici 21 avrebbe un posto speciale nel cuore di Silvia. Per poterlo dire è ancora troppo presto, ma gli utenti del web non hanno dubbi: la redazione sa già tutto al riguardo e presto regalerà al pubblico del programma dei momenti relativi alla nuova 'amicizia speciale' che sta per sbocciare tra una lezione e l'altra.