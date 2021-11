Chi segue Amici 21 è molto attento ad ogni attività che coinvolge i protagonisti: non solo l'arte dei talentuosi ragazzi che si mettono in gioco ma anche le dinamiche che si creano tra di loro attirano l'attenzione del pubblico. E così non poteva non destare la curiosità dei fan del programma di Maria De Filippi la vicinanza tra Dario e Sissi. Durante il day-time in onda giovedì 18 novembre è stato notato dagli utenti del web che il ballerino e la cantante erano accoccolati sul divano e si scambiavano attenzioni. Però, i due avrebbero dei fidanzati ad attenderli fuori.

Il ballerino e la cantante: sono solo amici?

Se l'iniziale interesse reciproco tra Luigi e Carola pare non poter andare oltre una forte amicizia, la storia tra Albe e Serena prosegue a ritmo spedito tanto che i due si sono già dichiarati amore reciproco. Ma questa potrebbe non essere l'unica coppia di Amici 21. Infatti, nella giornata del 18 novembre sui social i fan del talent sono andati in delirio quando hanno notato che Sissi e Dario erano vicini e sembravano anche abbastanza complici. In un frame del day-time si vede Dario seduto sul divano e Sissi è distesa sulle sue gambe. Tra i due non mancano carezze e pare che vi sia uno scambio di dolcezze reciproche.

Chi segue il programma ricorderà che non è la prima volta che il ballerino, alunno di Veronica Peparini e la cantante alunna di Lorella Cuccarini sono vicini.

In una striscia quotidiana andata in onda qualche giorno fa, i due sono seduti su una panchina fuori dalla casa, anche in quel caso vicini e per di più durante le esibizioni della domenica i due si sostengono reciprocamente con sguardi di approvazione. Ma c'è un ma. I due sarebbero fidanzati fuori dal programma, o al momento queste sarebbero le indiscrezioni che circolano sul web su Sissi e Dario.

Tra l'altro è chiaro che tra i due potrebbe anche essere solo affetto che non sfocerà in null'altro se non in una forte amicizia.

I commenti del web

Sul web però i più romantici hanno iniziato a fantasticare. "Che carini!", ha scritto qualcuno notando la vicinanza. E non è mancata l'ironia. Infatti, qualcuno ha sottolineato su Twitter un certo parallelismo con una delle storie d'amore nate all'interno di Amici. Dario è un grande amico di Giulia Stabile, mentre Sissi avrebbe destato l'interesse della Sugar, stessa casa discografica di Sangiovanni.

"Resta tutto in famiglia", ha detto un utente.

Ci sarà una clip su di loro anche nelle prossime puntate dl programma? Troppo presto per dirlo ma i due passeranno molto tempo all'interno della casetta che li ospita. Se ci sarà una storia non sfuggirà di certo agli occhi presenti delle telecamere e del pubblico a cui non sfugge mai nulla.