La maestra Alessandra Celentano ha avuto un'altra uscita infelice su un'allieva della scuola di Amici. Infatti, durante la puntata del programma di Canale 5, andata in onda giovedì 4 novembre, Maria De Filippi ha informato gli alunni di un compito che l'insegnante di danza ha dato a Serena. Celentano, infatti, ha assegnato nuovamente un passo a due all'alunna da fare con Christian. La motivazione della scelta di Alessandra, però, è stata accompagnata da critiche riguardo al fisico di Carella che, a detta sua, non sarebbe magra.

Amici 21: Alessandra Celentano assegna lo stesso compito a Serena

Durante il pomeridiano di giovedì 4 novembre Maria De Filippi ha letto a Serena un comunicato di Alessandra Celentano. La maestra di ballo ha informato l'allieva di essere intenzionata a riproporle lo stesso compito della settimana precedente accompagnata da Christian. La professoressa ha dichiarato che "un compito è un dovere" e ha ritenuto giusto che tutti gli allievi si mettano alla prova. Spiegando la sua scelta, però, Alessandra ha rimarcato nuovamente la sua opinione riguardo al fisico della ballerina.

Amici 21: Christian viene scelto da Alessandra Celentano per sollevare Serena

Nel comunicato la maestra Celentano ha spiegato anche le motivazioni che hanno portato a optare per Christian come partner di Serena per il passo a due.

In particolar modo ha voluto spiegare la sua decisione a Christian e Raimondo Todaro: ''Christian è il ballerino più alto della scuola e per una questione di proporzioni e di pesi è l'unico che può alzare Serena, che non è certo esile''.

Amici 21: Serena ride sentendo le parole di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano, in base a quanto ha dichiarato, ha scartato Guido e Dario per il passo a due con Serena per via di una questione di proporzioni.

Sentendo le parole dell'insegnante la ballerina pugliese si è fatta una risata, ritenendo incredibile quanto ha sentito. Inoltre ha dichiarato: ''Non ci credo''. Non è la prima volta che la professoressa di danza di Amici critica l'allieva del programma per via del suo aspetto fisico. Già in una delle ultime puntate l'insegnante aveva definito Serena "grossa", riferendosi al suo fisico non longilineo che, a detta sua, non dovrebbero avere le ballerine.

In particolar modo ritiene che Carella non sia leggiadra nei movimenti per via del peso, che al momento l'avrebbe anche portata a sceglierle un partner ad hoc per i passi a due. Non resta che attendere l'esibizione di Serena per scoprire come si evolverà la vicenda.