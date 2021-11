I fan del Grande Fratello Vip non aspettavano altro che scoprire se nel corso della prossima puntata si parlerà o meno della battuta infelice che Alex ha fatto sulla disabilità di Manuel. Dopo che il web è insorto chiedendo che vengano presi seri provvedimenti nei confronti di Belli, Venza e Rosica hanno anticipato che il 5 novembre Alfonso Signorini si occuperà di questa situazione e delle reazioni che hanno avuto fan, amici e parenti di Bortuzzo.

Attesa per il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip

Domani, venerdì 5 novembre, andrà in onda una nuova e attesa puntata del Grande Fratello Vip.

Tra i tanti temi che saranno affrontati in diretta, uno in particolare sta a cuore ai telespettatori: il provvedimento che dovrebbe essere preso nei confronti di Alex per la gaffe che ha fatto su Manuel. Da circa 24 ore, infatti, sul web non si parla d'altro che della battuta infelice che Belli ha fatto sulle condizioni fisiche di Bortuzzo. Scherzando con Soleil e Davide sui compagni di reality che da qui in avanti saranno eliminati, e quindi cadranno ai loro piedi, l'attore ha detto: "L'ultimo a cadere sarà Manuel, anche perché lui non può cadere". Questo scivolone non è passato inosservato, anzi sono in molti a chiedere che il concorrente venga punito severamente per aver preso in giro la disabilità di uno dei protagonisti di questa edizione del format di Canale 5.

Le possibili 'punizioni' del Grande Fratello Vip

Quando manca circa un giorno alla prossima diretta del Grande Fratello Vip, sui social network è trapelata la notizia che Alfonso Signorini si occuperà della frase infelice che Alex ha pronunciato nei confronti di Manuel qualche sera fa. La pagina Instagram di Chi, rivista di Gossip diretta dal presentatore del reality-show, ha anticipato che la gaffe di Belli ha fomentato un'insolita protesta sul web, la stessa alla quale si sono aggregati amici e parenti del nuotatore 22enne.

"Domani sera verrà mostrato il video che ha indignato la rete e sarà presa una decisione", hanno fatto sapere Amedeo Venza e Alessandro Rosica tramite i loro account. Il 5 novembre, dunque, su Canale 5 si parlerà a lungo dello scivolone che ha fatto Alex, lo stesso che sta facendo storcere il naso a molti dei telespettatori, quelli che ora chiedono che l'attore sia punito con l'espulsione per l'indelicatezza che ha dimostrato davanti alle telecamere.

Franco Bortuzzo contro l'attore del Grande Fratello Vip

Tra i tanti che si sono esposti per criticare la battuta di Alex, c'è anche il papà di Manuel. Il signor Bortuzzo, infatti, la mattina del 4 novembre ha pubblicato il seguente sfogo su Instagram: "Lui è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile (sempre che tu ce l'abbia)". Insomma, Franco non ha riso ascoltando le parole che Belli ha rivolto a suo figlio (oltretutto assente in quella circostanza), anzi si è detto piuttosto indispettito e deluso dallo scivolone che ha fatto una persona che si professava un caro amico del nuotatore.

I fan del GF Vip, inoltre, aspettano con ansia il momento in cui sarà mostrato nella casa il video di quanto è accaduto l'altra sera, e soprattutto la reazione che avrà Manuel.

Probabilmente il ragazzo non punterà il dito contro Alex, anche perché è il primo a fare dell'ironia sulla sua disabilità, ma questo non dovrebbe impedire alla produzione del reality di prendere in considerazione dei seri provvedimenti nei confronti di colui che ha urtato la sensibilità di molti spettatori pronunciando quelle parole poco carine e indelicate su uno dei protagonisti del programma.