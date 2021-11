I colpi di scena ad Amici 21 non mancano mai e, in vista dell'ottava puntata di domenica 7 novembre, la prof Alessandra Celentano ha affidato una prova alla ballerina Serena, scatenando però una polemica social, dato che ha usato dei termini non proprio carini nei confronti dell'allieva guidata dal prof Raimondo Todaro. Alessandra Celentano, infatti, ha scelto di mettere in coppia Christian e Serena perché sostiene che il ballerino è l'unico che fisicamente può sollevare Serena, che già la settimana scorsa aveva definito "grossa".

La nuova sfida per Serena voluta dalla prof Celentano: dovrà ballare con Christian

Nel dettaglio, la ballerina Serena è una delle "prede" di questa edizione di Amici della prof Celentano.

Già la scorsa settimana aveva deciso di mettere alla prova la ballerina, scatenando l'ira del prof Raimondo Todaro per alcune affermazioni non proprio carine nei confronti di Serena, la quale venne criticata per il suo aspetto fisico.

Questa settimana, in vista dell'ottava puntata di Amici 21, la prof Celentano ha scelto di riproporre una nuova sfida per Serena, in quanto sostiene che gli allievi debbano mettersi in gioco così da poter rendersi conto dei propri limiti.

Serena offesa dalla prof Alessandra Celentano ad Amici 21

Anche questa volta, però, le parole usate dalla prof Celentano non sono state per niente carine nei confronti di Serena, dato che ha spiegato di aver proposto una sfida in coppia con Christian, perché sarebbe l'unico in grado di sollevarla.

"Christian è il ballerino più alto della scuola e per una questione di proporzioni e di pesi è l'unico che forse può alzare Serena che non è certo esile. Ecco perché non ho scelto né Dario né Guido", ha affermato la prof Celentano che con le sue parole ha offeso la giovane ballerina.

Immediata la reazione di Serena che, nel momento in cui ha ascoltato le parole della prof, non ha trattenuto una risata ironica esclamando un: "non ci credo, vabbè".

La maestra Alessandra Celentano ha deciso di riproporre a Serena il compito che le ha assegnato la scorsa settimana: dovrà preparare un passo a due con Christian! #Amici21 pic.twitter.com/5nq1RAoDDT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 4, 2021

Serena dovrà affrontare una nuova sfida nell'ottava puntata di Amici 21 del 7 novembre

Insomma, anche questa volta, la prof di danza classica della scuola di Maria De Filippi non è stata per niente tenera nei confronti della ballerina e c'è da scommettere che le sue parole non passeranno inosservate neppure nel corso dell'ottava puntata del pomeridiano di Amici 21, in programma domenica 7 novembre.

Come reagirà Raimondo Todaro di fronte all'ennesima provocazione da parte della prof Celentano? C'è da scommettere che il clima tra i due insegnanti di danza non sarà per niente "calmo" in questo nuovo appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.