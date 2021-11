Barbara D'Urso potrebbe approdare a Ballando con le Stelle 2021 nelle vesti di ballerina per una notte. E' questo l'ultimo retroscena svelato da Milly Carlucci, la padrona di casa dello show del sabato sera di Rai 1, la quale ha svelato di aver invitato ufficialmente la conduttrice di Pomeriggio 5 come "guest star" del suo seguitissimo show. A quanto pare, però, la trattativa non sarebbe ancora chiusa al 100%, dato che mancherebbe ancora la conferma definitiva da parte di Mediaset.

Ballando con le stelle 2021, Barbara d'Urso è stata invitata

Nel dettaglio, in una recente intervista concessa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Milly Carlucci ha confermato di aver invitato Barbara d'Urso a presenziare ad una delle puntate di Ballando con le stelle 2021.

La padrona di casa del celebre show di ballo più famoso del piccolo schermo, vorrebbe la presentatrice Mediaset nelle vesti di "ballerina per una notte" e non è escluso che ciò possa accadere nel corso di una delle prossime sette puntate che mancano per portare a termine questa sedicesima edizione dello show.

"Barbara l'ho invitata, certo, perché no?", ha ammesso Milly aggiungendo però che la trattativa non sarebbe ancora conclusa, dato che ci sono in ballo delle questioni di esclusive previste nel contratto che lega la conduttrice di Pomeriggio 5 a Mediaset.

Mediaset dovrà decidere sull'ospitata di Barbara d'Urso su Rai 1

Insomma il destino di questa ospitata a Ballando con le stelle, dipenderà dalla decisione finale che verrà presa dai vertici del Biscione, i quali dovranno decidere se far partecipare o meno la conduttrice partenopea ad una delle puntate di Ballando con le stelle.

Va detto, però, che nel corso degli ultimi anni, ci sono stati diversi casi di personaggi Mediaset che sono apparsi per interviste e ospitate sulle reti della concorrenza.

E' questo il caso di Maria De Filippi, che ha preso parte sia a Domenica In sia a Che tempo che fa, mentre recentemente Paolo Bonolis ha partecipato ad una puntata di Carta Bianca, il talk show politico di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer.

Rai 1, Barbara d'Urso potrebbe essere 'ballerina per una notte'

Non è escluso, quindi, che i vertici Mediaset possano fare uno strappo alla regola anche per Barbara d'Urso e permetterle così di partecipare come "ballerina per una notte" ad una delle prossime puntate dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Una ospitata che, nel caso in cui dovesse andare in porto, assicurerebbe allo show condotto da Milly Carlucci di ottenere degli ottimi risultati dal punto di vista auditel, data l'enorme curiosità che si verrebbe e creare intorno alla presenza di Barbara d'Urso su Rai 1.