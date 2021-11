Davide Silvestri ha commentato lo scontro avvenuto al GFVip tra Alex Belli e Aldo Montano. Scendendo nel dettaglio, l'ex attore di Capri non si è schierato dalla parte di nessuno dei due coinquilini. Secondo Davide, Alex in confessionale ha esagerato con le parole tanto da essere un po' troppo pungente. Aldo invece, è passato dalla parte del torto per avere strattonato il coinquilino.

La critica ad Alex

Nel pomeriggio di martedì 2 novembre, Alex e Davide si sono ritrovati in stanza a commentare la lite del primo con Aldo Montano. Nonostante l'ex attore di Centovetrine abbia fornito la sua versione dei fatti, Silvestri lo ha bacchettato.

Scendendo nel dettaglio, il 40enne ha subito precisato di analizzare la discussione da esterno e non da amico. Poi, Davide ha cercato di mettersi nei panni del campione olimpico: "Ha visto un confessionale brutto". Dunque, è normale che Montano il giorno seguente la 15^ puntata del GFVip, abbia voluto schivare una persona che riteneva essere suo amico.

Sulla base di quanto dichiarato, Silvestri ha sostenuto che Alex abbia esagerato con i toni: "Tu sei stato educato, ma cattivello e pungente". Lo stesso Davide ha riferito che anche lui nelle discussione con Raffaella Fico e Andrea Casalino - ex concorrenti del Reality Show - non ha mai oltrepassato il limite. Per il gieffino, il modo in cui Belli ha dato alcuni giudizi su Aldo ha scatenato un certo nervosismo nel destinatario del messaggio.

Il commento su Aldo

Se da un lato Davide Silvestri ha bacchettato Alex Belli, dall'altro il 40enne ha criticato anche la reazione di Aldo Montano. A detta del gieffino, il campione olimpico aveva ragione ad essere deluso per l'atteggiamento del coinquilino. Tuttavia, è passato dalla parte del torto quando ha cercato lo scontro fisico: "Oggettivamente è ovvio che lui ha sbagliato e ha concluso male".

Dal punto di vista di Silvestri, una lite che finisce quasi alle mani non ha mai una giustificazione. Dunque, in quell'occasione Montano non è riuscito ad avere un atteggiamento sportivo.

Lo sfogo di Belli

Dopo avere ascoltato il coinquilino, Alex Belli ha sostenuto che Aldo Montano abbia voluto cercare a tutti i costi lo scontro fisico: "Mi ha dato uno spintone".

Inoltre, l'attore ha confidato di esserci rimasto male per le frasi pronunciate dallo sportivo sul rapporto con la moglie Delia Duran: "Ha detto che vado in giro a dare limoni". Secondo il 38enne le cose non starebbe affatto così, visto che ha grande rispetto per sua moglie. Il legame instaurato con Soleil Sorge all'interno del GFVip si limiterebbe alla convivenza forzata e nulla di più.

Infine, Alex ha spiegato di non avere alcun problema ad accettare il giudizio degli altri "vipponi".