Arriva sabato 20 novembre in anteprima streaming su Rai Play il primo episodio della Serie TV Blanca, il crime drama italiano liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La fiction che andrà in onda a partire da lunedì 22 novembre in prima serata su Rai 1, racconta la storia di una giovane non vedente che realizza il sogno di diventare una consulente della polizia.

La prima stagione è composta da sei episodi in cui la protagonista mostrerà le sue doti nel décodage, ossia la capacità di analizzare suoni e rumori che un udito meno sviluppato del suo non riesce a cogliere.

Nel primo appuntamento, dal titolo "Senza occhi" Blanca dovrà collaborare alle indagini sull'omicidio di una giovane donna, Margherita.

Trama Blanca, primo episodio in onda su Rai 1 il 22 novembre: 'Senza occhi'

Nel primo episodio di Blanca, in onda in prima serata il 22 novembre su Rai 1, il pubblico farà la conoscenza della protagonista, una consulente della polizia che inizierà il suo stage presso il commissariato genovese di San Teodoro. I colleghi si mostreranno da subito diffidenti e con una mentalità poco aperta, ma la ragazza cercherà di superare l'ambiente maschilista e retrogrado con il suo carattere vivace e ironico.

Stando alle anticipazioni, nel primo caso Blanca e l'ispettore Michele Liguori dovranno indagare sull'omicidio di una giovane donna, Margherita, pugnalata e orrendamente sfigurata dall'assassino che l'ha privata dei bulbi oculari.

Il primo indiziato sarà il marito, ma Blanca deciderà di indagare per andare a fondo nella vicenda.

Chi è Blanca Ferrando: una non vedente che risolve casi di omicidio

La protagonista Blanca Ferrando è un personaggio solare e pieno di energia, è capace di sdrammatizzare ogni situazione, a partire dalla sua condizione di non vedente.

La giovane dovrà interagire da una parte con il commissario Bacigalupo, ottuso e pieno di preconcetti, interessato più a respirare tabacco che a risolvere gli omicidi, dall'altra con l'ispettore Liguori, discendente da una famiglia nobile decaduta, un bravo poliziotto che ha poca fiducia nelle persone. La vita di Blanca è stata segnata dal drammatico evento in cui ha perso la vista, l'incendio in cui è morta la sorella maggiore.

La giovane non vedente ha due soli amici: il suo cane guida Linneo, un bulldog femmina, e l'estetista Stella. In ogni caso Blanca si concentra su rumori e suoni impercettibili, isolandosi in una sorta di stanza nera in cui tutto il resto scompare. Nel corso della stagione la vita sentimentale della ragazza si complicherà quando si ritroverà attratta da due uomini: il collega Liguori e il cuoco Nanni.

Il cast di Blanca: la protagonista è interpretata da Maria Chiara Giannetta

La serie Blanca è prodotta da Lux Vide e diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. La protagonista è interpretata da Maria Chiara Giannetta, la giovane attrice che il pubblico ha già visto nella fiction "Buongiorno, mamma!".

Il resto del cast è composto da Giuseppe Zeno (Michele Liguori), Pierpaolo Spollon (Nanni), Enzo Paci (Bacigalupo), Gualtiero Burzi (Nello Carità) e Antonio Zavatteri (Alberto Ferrando). Blanca è prima fiction a usare la tecnica dell'olofonia, ossia girata con la registrazione del suono che consente di trovarsi al posto della protagonista. Per realizzare la serie, la produzione si è avvalsa della consulenza artistica di Andrea Bocelli.