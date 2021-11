Cambio giuria a The Voice Senior 2021, il fortunato talent show Rai condotto da Antonella Clerici che tornerà in onda da questo novembre in prima serata. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche per quanto riguarda i nomi dei giurati che siederanno sulle ambitissime poltrone del talent e che avranno il compito di decidere le sorti dei concorrenti che saliranno sul palco e che proveranno ad accedere alla finalissima.

Le anticipazioni su The Voice Senior 2021: ecco le novità del cast

Le anticipazioni su The Voice Senior 2021 rivelano che le registrazioni del programma sono cominciate già da qualche settimana e una delle novità di questa seconda edizione riguarda in primis il cambio giuria.

Lo scorso anno, infatti, a giudicare le esibizioni dei concorrenti senior del talent show portato al successo da Antonella Clerici vi erano: Al Bano, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino.

Quest'anno, però, la situazione sarà diversa dato che uno dei grandi assenti nel cast di questa seconda edizione sarà il cantante di Cellino San Marco.

Fuori Al Bano e cambio giuria a The Voice Senior 2

Al Bano è stato fatto fuori dalla giuria di The Voice Senior e non prenderà parte a questa nuova edizione. Il cantante, quest'anno, si è messo in gara come concorrente a Ballando con le stelle 2021, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Un'esperienza che non è durata a lungo, dato che la ballerina professionista che danzava con Al Bano, si è fatta male e i due sono stati costretti a ritirarsi dalla scena.

Chi prenderà il posto di Al Bano nella giuria del talent show di Antonella Clerici? Come svelato dal promo ufficiale dello show, ci sarà Orietta Berti, tornata alla ribalta dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo e dopo un duetto di grande successo con Fedez.

Il talent di Antonella Clerici torna in onda dal 26 novembre

Questa estate, infatti, Orietta è stata una delle regine indiscusse della musica italiana con il brano "Mille", che ha scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Per quanto riguarda gli altri giurati di The Voice Senior è confermata la presenza di Loredana Bertè, così come torneranno Gigi D'Alessio e il rapper Clementino.

La prima puntata di questa nuova stagione andrà in onda venerdì 26 novembre 2021: il talent, quindi, prenderà il posto di Tale e Quale Show e si ritroverà a doversi sfidare con il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Lo scorso anno, il verdetto auditel è stato positivo per la Clerici che ha ottenuto una media di oltre 4 milioni di fedelissimi spettatori a settimana, con uno share superiore al 19% e picchi del 25%.