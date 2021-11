Miriana Trevisan ha messo la parola fine alla conoscenza con Nicola Pisu. In seguito all'ennesima richiesta di confronto nella casa del GFVip, la showgirl ha spiegato che non vuole avere una frequentazione con il 32enne né all'interno del Reality Show né all'esterno. Come spiegato dalla diretta interessata, i modi di fare di Nicola non le piacciono.

Il precedente

Dopo giorni di tensione, nella 17^ puntata, Nicola e Miriana si sono nominati a vicenda. Ma non solo, i due "vipponi" hanno avuto un acceso scontro nella Superled. Il figlio di Patrizia Mirigliani deluso per essere stato "rifiutato" dalla showgirl si è lasciato andare una frase infelice: "Vai da quelli che ti trattano male, perché ti meriti quello".

Affermazioni che, hanno mandato su tutte le furie Trevisan.

In settimana, Miriana si è confidata con le sue compagne d'avventura. Nel dettaglio, la showgirl ha spiegato di non volere affatto un uomo del genere al suo fianco. Per questo motivo, la 49enne ha deciso di interrompere definitivamente la conoscenza con Pisu.

Trevisan chiude con Pisu

In occasione della puntata di venerdì 12 novembre, uno tra Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu potrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip perché in nomination. Per questo motivo, il figlio di Patrizia Mirigliani ha cercato di avere un chiarimento con la coinquilina.

Di fronte all'ennesimo confronto, la diretta interessata è apparsa piuttosto infastidita.

Nel dettaglio, Miriana ha espresso le sue intenzioni: "Se devi aspettarmi fuori? No". Senza troppi giri di parole, la showgirl ha spiegato al coinquilino che lontano dal reality show non ci sarà alcuna frequentazione tra i due. La stessa Trevisan ha ammesso di essere stanca di trattare sempre gli stessi argomenti. Infine, la gieffina ha spiegato che con Nicola vuole continuare ad avere un rapporto amichevole ma nulla di più.

'Hai ancora qualcosa che non va'

Come un fiume in piena, Miriana Trevisan è tornata a parlare di quanto accaduto nella 17^ puntata. La diretta interessata ha ribadito di non avere apprezzato l'atteggiamento di Nicola: "Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata". Come spiegato dalla showgirl, un uomo innamorato non si arrabbia in quel modo.

Sebbene la 49enne sia consapevole che, Pisu non è un ragazzo violento e litigioso, quel comportamento non le è piaciuto: "Hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo".

Per l'ennesima volta, la showgirl ha ammesso di avere provato attrazione fisica per il coinquilino. Dopo due mesi di convivenza forzata, però, la diretta interessata ha compreso che il 32enne non è il tipo di uomo che vorrebbe al suo fianco lontano dai riflettori.