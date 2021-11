Nuovo cambio di programmazione in arrivo per le reti Mediaset in questa stagione televisiva 2021. A subire delle modifiche sarà il sabato di Canale 5, giacché due trasmissioni attualmente in onda si avviano verso il finale.

Si tratta di Scene da un matrimonio, il programma condotto nel pomeriggio da Anna Tatangelo, e di Tu sì que vales, lo show del sabato sera prodotto da Maria De Filippi e leader del prime-time.

Chiude Scene da un matrimonio: cambio programmazione Mediaset 2021

Il cambio di programmazione Mediaset delle prossime settimane coinvolgerà la trasmissione di Anna Tatangelo, in onda ogni sabato pomeriggio dalle 14 alle 16 circa.

Dopo il rinvio iniziale, Scene da un matrimonio ha debuttato su Canale 5 ottenendo una buona media dal punto di vista degli ascolti.

I dati auditel sono arrivati a toccare anche punte del 16% di share con circa due milioni di spettatori, e sabato 13 novembre la trasmissione di Anna Tatangelo ha battuto anche la prima puntata di Dedicato, il programma di Rai 1 condotto da Serena Autieri.

Nonostante ciò, Scene da un matrimonio chiuderà i battenti il prossimo 20 novembre, con la messa in onda dell'ultima puntata di questo ciclo di appuntamenti.

Stop per Anna Tatangelo su Canale 5 e futuro ancora incerto

Quale sarà il futuro del format Mediaset? Al momento non si hanno ancora notizie certe su quella che sarà la scelta dell'azienda del Biscione, non essendo in programma la realizzazione di nuove puntate del programma di Anna Tatangelo per il 2022.

Resta da capire, quindi, come Mediaset riorganizzerà la programmazione del sabato pomeriggio di Canale 5 per il prossimo mese di dicembre. È confermato l'appuntamento con Verissimo, il talk-show condotto da Silvia Toffanin che continua ad essere leader della sua fascia oraria nel weekend.

Cambiamenti in arrivo anche per la prima serata del sabato di Canale 5.

Il cambio programmazione, infatti, riguarderà la chiusura di Tu sì que vales, lo show campione di ascolti condotto da Belen Rodriguez e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Stop per Tu sì que vales: cambio programmazione Mediaset

L'edizione attualmente in onda terminerà sabato 27 novembre con la finale in diretta che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

La trasmissione saluterà così il suo pubblico dopo una nuova stagione di successo sotto il profilo dell'auditel, con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori alla settimana ed uno share complessivo superiore al 26%.

Tu sì que vales in queste settimane di messa in onda ha sempre battuto la concorrenza Rai, confermando così la sua leadership sul pubblico televisivo. Dopo la chiusura della trasmissione con Maria De Filippi e Gerry Scotti, la prima serata del sabato passerà nelle mani di Claudio Baglioni con il suo show evento dal titolo Uà.