Cambio programmazione per le reti Mediaset in questa stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche legate al sabato pomeriggio della rete ammiraglia, complice lo stop del programma condotto da Anna Tatangelo. Novità in arrivo anche nel daytime feriale, dato che a breve giungerà a conclusione la soap opera turca Love is in the air, con protagonista la coppia composta da Eda e Serkan.

Mediaset, ecco come cambia la programmazione 2021/2022

Nel dettaglio, il sabato pomeriggio di Canale 5 in questa nuova stagione televisiva autunnale è stato affidato nelle mani di Anna Tatangelo, padrona di casa di Scene da un matrimonio.

Il programma, tra i titoli storici dell'intrattenimento Mediaset, è tornato in onda in una versione moderna affidata alla cantante, ex compagna di Gigi D'Alessio.

Gli ascolti di queste prime puntate di Scene da un matrimonio, sono stati abbastanza positivi: la media risulta essere di 1,8 milioni di spettatori a settimana pari a uno share compreso tra il 13 e il 14%.

Numeri discreti ma lontani da quelli che, al sabato pomeriggio, la rete ammiraglia Mediaset registrava con Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi (quest'anno dirottato nella domenica pomeriggio di Canale 5) che spesse volte ha toccato anche il 22-23% di share.

Stop per Anna Tatangelo su Canale 5

Ebbene, stando a quanto apprende Blasting News, al momento di Scene da un matrimonio sarebbero previste solo 8 puntate.

Terminato questo ciclo di appuntamenti, il programma di Anna Tatangelo sarà stoppato e quindi non sarebbe previsto un proseguimento nella stagione televisiva 2022.

Già a partire dal prossimo dicembre, i vertici di Mediaset si ritroverebbero costretti a rimettere mano al pomeriggio di Canale 5 e non si esclude che possano essere rispolverato l'appuntamento con la soap opera Una Vita, in versione extralarge.

Sempre restando sul tema soap, il cambio programmazione Mediaset riguarderà anche il daytime feriale del 2022.

Chiude la soap Love is in the air: cambio programmazione Mediaset 2022

In questi mesi, a fare da traino all'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5, ci sta pensando la soap turca Love is in the air, in onda dalle 16:55 alle 17:35 e poi di sabato pomeriggio prima dell'appuntamento con Verissimo.

Anche in questo caso, però, ci saranno delle modifiche dato che la soap con Eda e Serkan chiuderà i battenti dopo la seconda stagione.

In Turchia è stata già cancellata da un po' di tempo mentre in Italia, il gran finale di sempre di Love is in the air è previsto per i primi mesi del 2022 (tra febbraio e marzo).

Chi occuperà la fascia oraria della soap turca dopo la chiusura? A tal proposito, non si esclude che Mediaset possa rispolverare l'appuntamento con Brave and Beautiful.