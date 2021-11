Gemma Galgani non sta attraversando un periodo facile. La dama di Uomini e donne, infatti, oltre ad avere problemi sentimentali, negli ultimi giorni ha anche avuto problemi di salute. Infatti, in base alle anticipazioni trapelate sul web riguardo la registrazione del programma di Maria De Filippi di sabato 13 novembre, Gemma non è potuta andare in studio, perché ha contratto il Coronavirus.

In ogni caso, le condizioni della dama torinese non sarebbero preoccupanti, infatti, la protagonista del dating show di Canale 5 si è collegata con la trasmissione da casa e, pertanto, ha preso parte comunque alle riprese delle nuove puntate.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma Galgani non è in studio perché ha il Coronavirus

Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena, perché la protagonista della trasmissione Mediaset, Gemma Galgani, non sarà presente in studio.

Infatti, in base a quanto trapelato nelle ultime ore, Gemma non si è recata alle registrazioni del dating show, perché ha il Covid. Un'assenza che a questo punto dovrebbe durare fino a quando non si sarà negativizzata.

Gemma Galgani si collega da casa a Uomini e Donne perché ha il Coronavirus

Le condizioni di salute della dama torinese, però, non sarebbero preoccupanti, perché, in base alle indiscrezioni in rete sulle registrazioni di Uomini e Donne di sabato 13 novembre, Gemma Galgani ha presenziato comunque alle riprese, collegandosi da casa.

Pertanto, la single piemontese sta bene, avendo comunque partecipato alle nuove riprese, anche se da remoto.

Insomma, Galgani non sta attraversando proprio un periodo semplice e, oltre alla sfortuna in amore, ora è arrivata anche la positività al Covid-19.

U&D, la sfortuna in amore di Gemma Galgani

Il periodo sfortunato di Gemma Galgani sta continuando.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, la dama torinese ha pianto per Costabile. Il cavaliere, infatti, la ha lasciata ed è uscito con un'altra single del parterre. Gemma lo ha accusato di non essere stato sincero con lei e di averla lasciata senza una reale motivazione.

Al momento, non è chiaro se la dama abbia voltato pagina con qualche altro protagonista del dating show di Maria De Filippi ma, visti recenti sviluppi, è improbabile che Galgani abbia potuto intraprendere nuove conoscenze.

Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come procederà la vita sentimentale della protagonista della trasmissione di Canale 5 e se, una volta guarita, riuscirà a incontrare l'uomo della sua vita.