Cambio programmazione in arrivo in casa Mediaset e, questa volta, a finire nell'occhio del ciclone sono i notiziari delle reti Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni che sono trapelate sulle pagine di "FanPage", nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare delle drastiche notizie legate alla messa in onda di Studio Aperto e del Tg4, i due notiziari storici che vanno in onda rispettivamente su Italia 1 e Rete 4, destinati alla cancellazione definitiva dal palinsesti.

Studio Aperto e Tg4 verso la cancellazione: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, stando alle ultimissime indiscrezioni sul futuro delle reti Mediaset, in queste ore i vertici della tv commerciale capitanata da Pier Silvio Berlusconi starebbero pensando di attuare una vera e propria sforbiciata alle redazioni storiche di Studio Aperto, Tg 4 e anche Sport Mediaset,

L'idea, infatti, sarebbe quella di mandare ufficialmente in pensione i tre notiziari che tutti i giorni vanno in onda su Italia 1 e Rete 4, per puntare solo sul Tg 5 e su TgCom24 che andrebbe a ricoprire tutta la sfera legata all'informazione delle reti Mediaset.

Un cambio programmazione che, di conseguenza, porterebbe alla chiusura definitiva dei tre storici notiziari che da svariati decenni vanno in onda sulle reti Mediaset guidate da Pier Silvio Berlusconi.

Il retroscena sulla possibile chiusura di Tg4 e SportMediaset: ecco cosa succederà

Ma per quale motivo si opterebbe per questa drastica scelta? A quanto pare, uno dei motivi avrebbe a che fare con il costante calo di ascolti registrato soprattutto da Studio Aperto e Tg 4 nel corso di questi anni.

I due notiziari, infatti, hanno perso appeal e soprattutto le edizioni serali di entrambi i due tg registrano ascolti spesso insoddisfacenti, tali da spingere i vertici della tv commerciale, a valutare questa drastica decisione.

Lo scopo dell'azienda sarebbe quello di impiegare le risorse che lavorano con contratto a tempo indeterminato in maniera più concentrato e produttiva.

A rischio cancellazione anche Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso

Per esempio: in occasione della conferenza stampa di un film, non ci saranno più quattro inviati diversi che copriranno tale evento, uno per ogni notiziario del gruppo Mediaset.

Con queste modifiche all'assetto informativo, si avrebbero soltanto due inviati sul posto oppure soltanto uno che produrrebbe i contenuti sia per il Tg 5 che per TgCom24.

A quanto pare, inoltre, sarebbe in bilico anche il futuro di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che quest'anno sta facendo fatica ad imporsi sul pubblico, dopo la rivoluzione dei contenuti.

Il contratto della conduttrice sarebbe in bilico e Pomeriggio 5 potrebbe essere cancellato dalla prossima stagione tv Mediaset.