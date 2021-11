Il Grande Fratello Vip 6 andrà avanti fino a marzo 2022. È ufficiale che, in casa Mediaset, abbiano scelto di allungare questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che sta ottenendo dei buoni risultati dal punto di vista degli ascolti. Per far sì che le dinamiche di questa sesta edizione siano sempre all'altezza della situazione, ecco che nelle prossime settimane ci saranno nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Tra questi spunta anche il nome dell'ex tronista di Uomini e donne, Giulio Raselli.

Prolungato il GF Vip 6 e arrivano nuovi concorrenti

Nel dettaglio, le anticipazioni sul GF Vip 6 rivelano che quest'anno sarà l'edizione più lunga di sempre di tutta la storia del reality show Mediaset. I vertici del Biscione hanno scelto di prolungare la trasmissione fino al 2022: solo lunedì 14 marzo si saprà il nome del vincitore assoluto che si porterà a casa il montepremi finale di 100 mila euro. In vista di questo prolungamento, però, ecco che nella casa del GF Vip entreranno nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco per cercare di rendere più vivaci le dinamiche che si sono venute a creare in queste settimane.

Stando alle indiscrezioni e ai retroscena che circolano in queste ore sul web e sui social, tra i papabili nuovi concorrenti potrebbe esserci anche un ex tronista di Uomini e donne, che ha vissuto un'intera stagione televisiva nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Trattasi di Giulio Raselli, prima corteggiatore della trasmissione e successivamente tronista.

L'ex tronista di Uomini e donne Giulio Raselli candidato al GF Vip

Dopo la parentesi televisiva di Uomini e donne, Giulio potrebbe rimettersi in gioco questa volta come inquilino della casa del GF Vip, così come ha lasciato intendere Deianira Marzano sul suo profilo Instagram.

Inoltre, tra i candidati in lizza per entrare nella casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane, ci sarebbe anche Valeria Marini. La showgirl si ritroverebbe per la terza volta consecutiva a varcare la soglia della porta rossa e a mettersi in gioco per cercare di arrivare fino alla fine del programma.

I candidati per il Grande Fratello Vip 6: ecco i nomi

Tra i nomi che circolano anche quello di Nathaly Caldonazzo, che in passato è stata una delle protagoniste dell'Isola dei famosi e anche di Temptation Island Vip. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 potrebbe esserci anche il ritorno di Maria Monsè, anche lei già inquilina del reality show in una delle passate edizioni. Tra i candidati spicca anche il nome di Patrizia Pellegrini, che in passato fu una naufraga all'Isola dei famosi.