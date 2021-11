Cambio programmazione Mediaset per la stagione televisiva 2022. Per i prossimi mesi, ci saranno diverse novità nel palinsesto della rete ammiraglia Canale 5, la quale continuerà a puntare sul genere reality show. Nonostante gli ascolti non proprio soddisfacenti dell'ultima edizione, si è scelto di riconfermare L'Isola dei Famosi, mentre non ci sarebbe spazio nell'immediato per l'atteso ritorno de La Talpa.

Le novità della programmazione Mediaset del 2022: slitta il ritorno de La Talpa 4

Nel dettaglio, alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva 2022, era stato annunciato il ritorno in video de La Talpa, il celebre reality game portato al successo da Paola Perego e assente da diversi anni sul piccolo schermo.

Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato che Mediaset era in possesso dei diritti per la versione italiana del reality e che sarebbe tornato in onda nella primavera del 2022.

A quanto pare, però, questa non sarebbe la realtà dei fatti, dato che il ritorno de La Talpa 4 sarebbe slittato nuovamente.

Il reality game non sarà più trasmesso nel corso della stagione primaverile 2022, ma slitterebbe direttamente al prossimo autunno.

Mediaset conferma la nuova edizione de L'Isola dei famosi: nel 2022 su Canale 5

Questo perché, in casa Mediaset, avrebbero scelto di tornare a puntare su L'isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza che tornerà in onda in primavera.

Come riportato in anteprima dal "TvBlog", i vertici del Biscione avrebbero deciso di mandare in onda una nuova edizione del reality che lo scorso anno è stato condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione in studio di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

A quanto pare, però, per questa nuova stagione dell'Isola dei famosi ci saranno delle novità importanti.

Ilary Blasi ritornerebbe al timone dell'Isola 2022

Al timone, infatti, sarebbe confermata Ilary Blasi (malgrado gli ascolti non proprio entusiasmanti della passata edizione e il flop recente di Star in the Star) ma ci sarebbe una rivoluzione per quanto riguarda il resto del cast.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli opinionisti, infatti, dovrebbero cambiare e quasi sicuramente non ci saranno Zorzi, Lamborghini e Zanicchi.

In attesa di scoprire quello che sarà il nuovo cast dell'Isola dei famosi di Canale 5, buone notizie anche per i fan del Grande Fratello Vip.

La sesta edizione del reality show attualmente in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, anche quest'anno sarà allungata: al momento, la finale sarebbe prevista per fine febbraio e non a dicembre, come era stato annunciato in un primo momento.