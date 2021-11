Novità in arrivo per la programmazione Mediaset di dicembre 2022. Le novità riguarderanno il genere fiction, dato che chiuderà i battenti la prima stagione di Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno, ma ci sarà spazio per l'arrivo di una nuova serie che terrà compagnia al pubblico del mercoledì sera. Occhi puntati anche sul daytime dove, complice il periodo delle festività natalizie, ci sarà lo stop per diverse trasmissioni tra cui Amici 21 e Uomini e donne.

Chiude Storia di una famiglia perbene: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione del mese di dicembre riguarderà la serata del mercoledì, dove in queste settimane sta andando in onda la fiction Storia di una famiglia perbene che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

La fiction sta conquistando sempre più il gradimento del pubblico e degli spettatori Mediaset, con una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori e picchi del 20% di share.

Risultati auditel molto importanti per questa serie che chiuderà i battenti il prossimo 24 novembre 2021 con la messa in onda della quarta e ultima puntata.

La fiction con Zeno (che nel frattempo sarà protagonista anche su Rai 1 della nuova Serie TV dal titolo Blanca) non andrà in onda anche a dicembre, complice il fatto che sono stati messi in cantiere solo quattro appuntamenti.

Ecco cosa andrà in onda al posto di Storia di una famiglia perbene

Resta da capire anche quello che sarà il futuro di Storia di una famiglia perbene, dato che al momento non si hanno ancora notizie certe da parte dei vertici Mediaset su una possibile seconda stagione.

Tutto, quindi, resta da scoprire anche se a dicembre ci sarà spazio comunque per una nuova fiction al mercoledì sera.

Trattasi di Tutta colpa di Freud, una nuova serie televisiva in quattro prime serate che andrà in onda su Canale 5 che terrà compagnia agli spettatori Mediaset per tutto il periodo delle feste natalizie.

Riuscirà questa serie-commedia a conquistare lo stesso il gradimento del pubblico?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Occhi puntati anche sulla fascia del daytime di Canale 5 che subirà delle variazioni e dei cambi di programmazione durante il mese di dicembre 2021.

Stop Uomini e donne, Amici 21 e Pomeriggio 5: cambio programmazione Mediaset dicembre

In particolar modo, Uomini e donne e Amici 21 saranno sospesi verso metà mese per la consueta pausa del periodo natalizio.

I due programmi di Maria De Filippi saranno stoppati dal daytime Mediaset per un po' di settimane e saranno sostituiti da un ciclo di film a tema natalizio.

Stessa sorte toccherà anche a Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso mentre non ci saranno interruzioni e stop per le soap come Beautiful, Una vita, Love is in the air così come non si fermerà neppure l'appuntamento con Caduta Libera condotto da Gerry Scotti in programma per tutto il periodo delle feste.