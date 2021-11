Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset e, in vista del mese di dicembre, ci saranno delle novità importanti legate al palinsesto della rete ammiraglia sia in daytime che in prima serata. Alcune trasmissioni che tengono compagnia quotidianamente al pubblico di Canale 5 saranno sospese in vista del periodo delle festività natalizie così come il Grande Fratello Vip 6 perderà alcuni appuntamenti in prima serata.

Sospesi U&D e Amici 21: ecco come cambia la programmazione Mediaset a dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione Mediaset del mese di dicembre rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto pomeridiano di Canale 5.

Durante il periodo delle festività natalizie, saranno sospesi gli appuntamenti con Uomini e donne e Amici 21: la trasmissione dei sentimenti sarà sostituita nel daytime feriale da una serie di film a tema festivo e la stessa cosa succederà anche di domenica pomeriggio.

Amici 21, infatti, sarà cancellato sia dal dì festivo sia dal daytime feriale di Canale 5: entrambe le due trasmissioni portate al successo da Maria De Filippi riprenderanno la loro consueta programmazione nel 2022.

Cambierà anche la programmazione di Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, che tutti i giorni tiene compagnia ad una media di oltre 1,7 milioni di spettatori.

Mediaset, Barbara d'Urso e Maria De Filippi si fermano per le feste

Anche in questo caso, infatti, ci sarà una sospensione durante il periodo delle festività natalizie ma il talk show ritornerà in onda nuovamente a partire dal mese di gennaio, come sempre in diretta dalle 17:35 alle 18:45 circa su Canale 5.

Novità in arrivo anche per la programmazione del Grande Fratello Vip 6 che, in questi mesi, è sempre andato in onda con un doppio appuntamento settimanale in prime time.

Per il mese di dicembre, ci saranno delle modifiche alla programmazione serale del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, il quale perderà alcuni appuntamenti in prime time.

In particolar modo, nelle serate di venerdì 24 e 31 dicembre, non ci sarà spazio per la doppia puntata settimanale del GF Vip.

Grande Fratello Vip 6 perde una puntata in prime time a dicembre

In queste due serate, infatti, Mediaset ha scelto di puntare su due concerti speciali che prenderanno il posto di Alfonso Signorini e di tutti i protagonisti di questa sesta edizione del reality show.

A differenza della quinta edizione, quindi, non ci sarà spazio neppure per lo speciale del 31 dicembre che lo scorso anno venne affidato a Signorini e al Grande Fratello Vip.

Quest'anno tornerà un concerto in diretta a tener compagnia al pubblico di Canale 5 per festeggiare l'arrivo del 2022.