Cambio programmazione in arrivo per le reti Mediaset in vista del mese di dicembre 2021. Ci saranno delle novità su Canale 5 per quanto riguarda la messa in onda del Grande Fratello Vip 6 in prime time, dato che il reality show condotto da Signorini perderà due serate

. Occhi puntati anche sul daytime: diverse trasmissioni, come quelle di Maria De Filippi e Barbara d'Urso, osserveranno un turno di stop.

Stop Grande Fratello Vip 6 per due serate: cambio programmazione Mediaset dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre, prevedono che per il Grande Fratello Vip 6 ci saranno delle novità legate alla messa in onda in prime time.

Il 24 e il 31 dicembre, infatti, il reality show non sarà trasmesso e salterà così due venerdì sera. A differenza dello scorso anno, quindi, Alfonso Signorini e tutti i suoi vipponi non saranno neppure protagonisti della serata di fine anno, dato che quest'anno tornerà l'appuntamento con la musica dal vivo.

Su Canale 5, il prossimo 31 dicembre, andrà in onda un concerto evento speciale che sarà condotto da Federica Panicucci e Al Bano Carrisi e potrà contare sulla presenza di un nutrito gruppo di artisti Big della musica italiana, che festeggeranno col pubblico Mediaset l'arrivo del 2022.

Le novità del palinsesto Mediaset del prossimo dicembre, riguarderanno anche la fascia del daytime.

Sospesi Uomini e donne, Amici 21 e Pomeriggio 5: le novità della programmazione di dicembre

Uomini e donne e Amici 21, ad esempio, da metà mese saranno sospesi dal palinsesto come da prassi durante il periodo delle festività natalizie.

Uno stop che è avvenuto già in passato e che durerà qualche settimana, in attesa poi di gennaio 2022, quando riprenderà la consueta programmazione su Canale 5.

A subire modifiche anche Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che pure sarà sospeso dal daytime Mediaset a partire da metà dicembre e sostituito da film natalizi.

Mattino 5, invece, dovrebbe proseguire la sua messa in onda, ma al timone dovrebbe esserci soltanto Francesco Vecchi senza Federica Panicucci.

Claudio Baglioni al posto di Maria De Filippi su Canale 5: cambio programmazione dicembre 2021

Inoltre le anticipazioni sul palinsesto di dicembre, prevedono anche un cambio nella serata del sabato sera. Dopo la finale di Tu si que vales, spetterà a Claudio Baglioni tenere in mano le redini del prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Il cantautore e conduttore debutterà su Canale 5 con il suo show dal titolo "Uà": tre serate di grande musica in programma il 4, 11 e 18 dicembre in prime time, dove potrà contare sulla presenza di un nutrito parterre di ospiti famosi.