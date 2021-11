Domenica 21 novembre al GFVip c'è stato un botta e risposta al vetriolo tra Francesca Cipriani e Gianmaria Antinolfi. La showgirl ha accusato l'imprenditore di avere mangiato il suo dolce al cioccolato, nonostante sul contenitore ci fosse il suo nome. Stanco di essere insultato dalla coinquilina, il 36enne ha risposto piccato.

L'episodio incriminato

Sabato 20 novembre, Francesca aveva deciso di lasciare un dolce al cioccolato in frigo per gustarlo il giorno seguente. Nella giornata di domenica, quando la showgirl ha aperto il contenitore ha visto che il dolce era sparito.

Parlando con Katia Ricciarelli, Cipriani si è lamentata per l'atteggiamento scorretto di alcuni coinquilini: "Non c'è educazione". Successivamente, la showgirl ha chiesto a Jessica Selassié se sapesse qualcosa, ma la Principessa ha riferito di non sapere nulla. A quel punto Francesca con l'aiuto di Manila Nazzaro ha cercato di scoprire chi fosse stato a mangiare il suo dolce.

Francesca vs Gianmaria

Nella stanza arancione, Francesca ha scoperto che Gianmaria aveva mangiato il suo dolce. Delusa per quanto accaduto, la diretta interessata ha ammesso di essere arrabbiata per quanto accaduto. Poi ha chiesto al coinquilino perché si fosse appropriato di qualcosa che non era suo. A quel punto l'imprenditore ha ammesso di non essersi accorto che sul contenitore c'era scritto il nome di Cipriani.

Inoltre, il 36enne ha riferito che è stata Lulù a dirgli che poteva mangiare il dolce.

Sebbene Antinolfi abbia rivolto le sue scuse alla coinquilina, Francesca non le ha accettate e ha continuato ad attaccare: "Cafone, bugiardo. Non mettere in mezzo altra gente". Di fronte all'atteggiamento ostile della showgirl, Gianmaria ha perso la pazienza: "Non ti permettere mai più di dire che sono bugiardo".

Lulù spiega come sono andate le cose

Incalzata da Francesca, Lulù ha spiegato perché ha dato il permesso a Gianmaria di mangiare il dolce. Nel dettaglio, la 23enne ha riferito che quando il coinquilino le ha rivolto la domanda, lei era di spalle. Dunque, senza vedere a cosa si riferisse l'imprenditore ha risposto.

Gianmaria divertito per la risposta che ha dato la Principessa d'Etiopia ha sfoggiato un sorriso.

Tale atteggiamento, però, ha infastidito Cipriani. Di conseguenza, la showgirl è tornata ad attaccare il coinquilino: "Mi prendi per il c..., non è rispetto che mi ridi in faccia". I due "vipponi" avevano già discusso nella 20^ puntata del GFVip, quando Francesca in nomination ha fatto il nome del 36enne e Gianmaria ha sbottato. Per questo motivo tra i due coinquilini sembra esserci un particolare astio.