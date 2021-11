Cambia la programmazione Mediaset per il mese di dicembre 2021. Le anticipazioni riguardanti i palinsesti delle prossime settimane rivelano che ci saranno diverse novità legate in primis al daytime della rete ammiraglia. Molti dei programmi che tengono compagni al pubblico, tra cui Uomini e donne e Amici 21, non saranno trasmessi per qualche settimana, in occasione delle festività natalizie.

Stop Uomini e donne e Amici 21: cambio programmazione Mediaset dicembre 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione delle reti Mediaset per il prossimo dicembre 2021, riguarderà in primis le trasmissioni di Maria De Filippi.

L'appuntamento con Uomini e donne nei pomeriggi di Canale 5, verrà sospeso per qualche settimana, e sarà sostituto da film a tema natalizio che occuperanno la fascia del pomeriggio.

Stessa sorte toccherà anche ad Amici 21: il talent show verrà stoppato verso metà dicembre. Sospesi gli appuntamenti della domenica pomeriggio così come non ci sarà spazio per le puntate del daytime in onda su Canale 5.

L'appuntamento con Uomini e donne e quello con Amici 21 torneranno in onda a partire da gennaio 2022 e, per il talent show della De Filippi, dalla primavera ci sarà spazio anche per il ritorno della versione serale che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno.

Sospesi Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso e Verissimo: stop per le feste natalizie

Stessa sorte anche per Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Anche il talk show quotidiano presentato dalla conduttrice partenopea subirà uno stop durante il mese di dicembre: la trasmissione verrà sospesa, salvo poi ritornare in onda di nuovo a partire da gennaio, come sempre in diretta tv con il mix di attualità, cronaca e costume.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un altro dei programmi che sarà soggetto al cambio programmazione Mediaset del prossimo dicembre 2021 è Verissimo, il talk show del fine settimana condotto con successo da Silvia Toffanin.

Quest'anno alla puntata del sabato si è aggiunta quella della domenica pomeriggio: in entrambi i casi la trasmissione di Silvia Toffanin sta confermando la propria leadership sul pubblico generalista, con una media che arriva a sfiorare i tre milioni e uno share che oscilla tra il 17 e il 20%.

Prosegue l'appuntamento con Striscia la notizia, che non subirà modifiche alla programmazione

Anche per Verissimo è prevista una sospensione a ridosso delle festività natalizie, salvo poi tornare in onda con il nuovo anno, per portare a termine la stagione televisiva fino a maggio 2022.

A differenza di Uomini e donne, Amici e Pomeriggio 5, non si fermerà mai l'appuntamento con Striscia la notizia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci (quest'anno in forte crisi dal punto di vista auditel) continuerà a tener compagnia al pubblico di Canale 5 anche per tutto l'ultimo mese dell'anno.