Tanti colpi di scena accadranno ad Un professore, la serie tv con protagonista Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi.

La trama della seconda puntata - in programma il 18 novembre sui teleschermi di Rai 1 - rivela che Manuel si caccerà nei guai con lo spacciatore Sbarra. Dante Balestra invece sarà attratto da Cecilia e, a quanto pare, l'interesse è reciproco.

Anticipazioni Un professore, puntata 18 novembre: Manuel nei guai con Sbarra

Le anticipazioni di Un professore riguardanti la seconda puntata che i fan avranno modo di vedere giovedì 18 novembre dalle ore 21:20 in prima visione assoluta annunciano varie vicissitudini.

Nel primo episodio dal titolo "Kant", il prof Dante spiegherà la legge morale. In seguito, l'uomo incontrerà Anita, che pregherà di non dire a Manuel il modo in cui si sono conosciuti in quanto lui non né ha mai fatto parola con suo figlio.

In classe, Simone ruberà la versione di latino, tanto da condividerla con Manuel. A tal proposito, il giovane Balestra si sentirà terribilmente attratto da quest'ultimo. Ben presto Dante scoprirà le malefatte dei due ragazzi, tanto da permettere che la versione venga copiata dal rimanente della classe. Purtroppo gli alunni copieranno il compito in massa, finendo per essere smascherati. Per questo motivo, il prof Lombardi minaccerà ritorsioni, che saranno sventate da Dante, il quale se ne assumerà la colpa.

In seguito, Balestra farà la conoscenza di Cecilia. L'insegnante rimarrà molto affascinato dalla madre di Aureliano, che sarà eletta rappresentante dei genitori.

Manuel, invece, rischierà di finire nei guai in quanto un piccolo malavitoso lo coinvolgerà in un brutto giro: Sbarra pretenderà che il ragazzo spacci per lui.

Cecilia attratta da Dante

Nel secondo episodio di Un professore, intitolato "Platone", i ragazzi rimarranno affascinati dal concetto che Platone aveva dell'amore. Inoltre, resteranno favorevolmente colpiti dal modo di spiegare di Dante. Alla lezione parteciperà anche Cecilia, la madre di Aureliano.

I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la donna è la direttrice del museo di zoologia, che da poco ha divorziato dal consorte.

Ben presto Cecilia prenderà una sbandata per il prof Balestra, in quanto colpita dai suoi gesti gentili. Inoltre, scoprirà che hanno molti gusti e interessi in comune.

Il prof Balestra alle prese con lo studente Pin

Ma le anticipazioni sulla seconda puntata della nuova fiction di Rai 1 non si fermano qui, in quanto Dante fornirà una spiegazione sublime su Platone anche con lo studente Pin nonostante non sia ancora riuscito a riportarlo a scuola. Il prof Balestra approfitterà del mito della caverna per stuzzicare e riattivare lo spirito dello studente.

Sbarra, invece, pretenderà che Manuel nasconda un auto e continui a spacciare per conto suo. In seguito, il figlio di Anita invierà una foto con Alice a Simone, che reagirà male. Alla fine, il giovane Balestra distruggere l'auto di Sbarra dopo essersi ubriacato.