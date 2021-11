Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la programmazione Rai delle prossime settimane.

Occhi puntati in primis sullo Zecchino d'Oro 2021, la celebre kermesse musicale dedicata ai più piccoli che anche quest'anno terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia con degli speciali in daytime. Alla conduzione dello show, però, non ci sarà più Mara Venier, che nella precedente edizione aveva affiancato Carlo Conti.

Mara Venier fuori dallo Zecchino d'Oro 2021: cambio programmazione Rai

Il conduttore toscano sarà il padrone di casa della finalissima di quest'anno ma non avrà al suo fianco la conduttrice di Domenica In.

Per gli speciali che andranno in onda il 3 e 4 dicembre (al posto de La Vita in diretta), al timone ci sarà l'inedita coppia composta da Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Spetterà a loro due presentare le canzoni dei piccoli artisti che si metteranno in gioco quest'anno per poter conquistare l'ambito primo posto allo Zecchino d'oro 2021.

Francesca Fialdini approda allo Zecchino d'Oro ma salta una domenica pomeriggio

Per la finalissima del 5 dicembre, invece, al termine dell'appuntamento con Domenica In, la linea passerà direttamente a Carlo Conti per la diretta dall'Antoniano di Bologna, che occuperà tutta la seconda parte del pomeriggio festivo, dalle ore 17:15 alle 20 circa.

Di conseguenza per la domenica del 5 dicembre, cambierà la programmazione pomeridiana di Rai 1, dato che al posto di Da noi a ruota Libera condotto da Francesca Fialdini e del nuovo appuntamento con L'Eredità presentato da Flavio Insinna, ci sarà spazio per la kermesse canora dedicata i più piccoli.

Il Paradiso delle signore 6, ecco come cambia la programmazione a dicembre 2021

Inoltre, le novità dei palinsesti Rai per le prossime settimane, segnalano anche un cambiamento di programmazione per la soap opera Il Paradiso delle signore 6.

Per il prossimo dicembre, infatti, gli appuntamenti con la soap che vede protagonisti Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, non sarà in programma nella parte finale del mese.

L'ultima puntata dell'anno, infatti, andrà in onda venerdì 24 dicembre, dopodiché la soap si fermerà per una settimana di pausa.

I fan, quindi, dovranno fare a meno delle puntate inedite de Il Paradiso delle signore per tutta la settimana natalizia ma potranno stare tranquilli, dato che gli appuntamenti con la soap andranno in onda nuovamente a partire dal 3 gennaio 2022 come sempre in prima visione assoluta fino a metà maggio.

Per la serata del 31 dicembre, invece, è confermato l'appuntamento con Amadeus che, anche quest'anno, sarà al timone de L'Anno che verrà, lo show evento di fine anno in onda come sempre su Rai 1.