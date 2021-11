Lunedì 22 novembre inizia un nuovo appuntamento settimanale di puntate de Il Paradiso delle Signore, la soap opera in onda su Rai 1 alle ore 15:55. Le vicende dei vari personaggi si faranno sempre più avvincenti e ricche di colpi di scena.

Cosa è successo nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Negli scorsi episodi de Il Paradiso delle Signore è scoppiata una forte crisi tra i coniugi Amato. La figlia Tina si sente responsabile dell'accaduto per via dei propri problemi di salute: la ragazza, infatti, ha una particolare malattia alle corde vocali che le impedisce di cantare e avanzare nella sua carriera.

Quello che Tina non sa è che in realtà i genitori discutono per altri motivi: Agnese è arrabbiata con Giuseppe perché il marito non vuole raccontare la verità ai suoi figli. L'uomo, infatti, ha una seconda vita in Germania e la moglie gli ha dato un ultimatum: parlare o andarsene definitivamente di casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà la prossima settimana

Giuseppe ha preso il primo volo per la Germania dopo l'addio ai figli e il faccia a faccia con Armando e invia un telegramma alla famiglia per avvisarli che è giunto a destinazione e sta bene. I figli sembrano commuoversi per la lettera, addolorati per l'allontanamento del padre. Agnese invece si mostra indifferente all'accaduto.

Nel frattempo Gemma si accorge che Marco sta corteggiando Luisa, una ragazza borghese. La notizia sconvolge la giovane, visibilmente turbata dalle azioni della persona amata. Quello che Gemma non sa è dietro il comportamento di Marco si nasconde un secondo fine. Un segreto che conosce bene Adelaide: Marco non è minimamente interessato a Luisa, ma sta agendo esclusivamente per interessi personali.

Armando, conscio delle possibili conseguenze, dà a Maria una foto di Rocco pubblicata su un giornale: il ciclista ha vinto una gara e l'immagine ritrae lui con una coppa consegnata da una bellissima ragazza. Maria non riesce a nascondere la sua evidente gelosia ed è probabile che commetterà qualche azione impulsiva.

Tina proverà a recuperare la voce

Tina ha finalmente deciso di operarsi sotto la pressione dell'amico nonché ex-capo Vittorio Conti. L'uomo ha fatto appello a tutte le sue forze per convincere la ragazza a recuperare la voce e sicuramente le sue azioni saranno la prima tappa verso un avvicinamento tra i due.

Flora e Umberto continuano a coltivare il loro feeling: i due sentono di avere una profonda sintonia e decidono di passare più tempo insieme; feeling che non può sfuggire agli occhi di Adelaide. Cosimo, intanto, ha recuperato alcune foto da mostrare a Flora che ritraggono il padre Achille.