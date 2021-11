Novità in arrivo per la programmazione Rai del mese di dicembre. I cambiamenti riguarderanno sia la prima serata che il daytime, dove ci saranno un po' di modifiche in concomitanza del periodo delle feste natalizie. Occhi puntati in primis sulla soap Il Paradiso delle Signore 6 che osserverà un periodo di stop mentre in prime time si arriverà alla chiusura delle fiction Un professore e Blanca.

Stop per Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai dicembre 2021

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di dicembre riguarderà anche la soap opera Il Paradiso delle signore 6, che sarà stoppata a partire dal 24 dicembre, giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata del mese.

La soap con protagonisti Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi non sarà trasmessa per una settimana: lo stop sarà interrotto direttamente il 3 gennaio, giorno in cui riprenderà la consueta messa in onda sempre nel daytime di Rai 1.

Novità anche per quanto riguarda la programmazione del prime time di Rai 1, dato che dicembre sarà il mese in cui chiuderanno i battenti due nuove fiction che hanno debuttato in questa stagione autunnale.

Chiude i battenti la fiction Un professore e Ballando con le stelle

Trattasi di Un professore, la serie con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, che ha debuttato con una media di oltre 5 milioni di fedelissimi.

L'ultima puntata di Un professore andrà in onda il 16 dicembre, mentre per vedere l'epilogo della prima stagione di Blanca, bisognerà attendere il prossimo 20 dicembre.

Occhi puntati anche su Ballando con le stelle 2021: il mese di dicembre segnerà la chiusura di questa sedicesima edizione del varietà condotto da Milly Carlucci.

La finalissima andrà in onda il prossimo 18 dicembre, serata in cui sarà proclamato il vincitore assoluto di quest'anno, scelto dal pubblico da casa.

E poi ancora, le anticipazioni dei palinsesti Rai per il prossimo dicembre, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Alberto Angela, che sarà nuovamente al timone del suo programma Stanotte a...

e poi Meraviglie, entrambi seguitissimi dal pubblico della rete ammiraglia.

Amadeus conduce L'anno che verrà nella serata del 31 dicembre

Antonella Clerici, invece, porterà avanti la seconda edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato alla terza età che quest'anno vedrà protagonista in giuria anche Orietta Berti.

Il 24 dicembre, invece, ci sarà spazio in prime time su Rai 1 per il consueto appuntamento con la Messa di Natale presieduta da Papa Francesco, mentre il 31 dicembre spetterà ad Amadeus tenere in mano le redini del prime time con il suo show L'Anno che verrà.