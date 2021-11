La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta ufficiale al capolinea. I due si sono detti addio ormai da un po' di tempo e, se in un primo momento la conduttrice sportiva ammetteva di essere ancora innamorata dell'attore turco e di non dimenticato, a quanto pare le cose sarebbero cambiate. Le ultimissime indiscrezioni, infatti, rivelano che il volto di punta della piattaforma streaming Dazn, avrebbe già una nuova cotta per un giovane modello del brand Armani.

L'addio tra Diletta e Can Yaman: la conduttrice aveva voltato pagina

Nel dettaglio, nel corso della sua intervista a Verissimo, Diletta Leotta pur confermando la fine della sua relazione con l'attore e divo turco, ammetteva di non aver ancora voltato pagina e che si trova ancora legato e innamorata.

Tuttavia, nonostante il sentimento, Can e Diletta non hanno più ripreso in mano le redini del loro rapporto sentimentale.

Il divo turco, in queste settimane, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni legate alla fine della sua relazione con Diletta concentrandosi soltanto sul suo lavoro.

A quanto pare, secondo le indiscrezioni riportate dal sito di Roberto D'Agostino, anche presentatrice sportiva avrebbe voltato pagina in maniera definitiva, tanto da aver dimenticato definitivamente il suo amato Can.

Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Diletta Leotta

Si vocifera, infatti, che da un po' di tempo Diletta avrebbe un interesse per il giovane modello di Armani, Fabio Mancini.

Al momento non si conosce ancora ulteriori dettagli su quello che potrebbe diventare il Gossip delle possibilità, ma a quanto pare diletta potrebbe puntato sul giovane modello per lasciarsi alle spalle la fine della sua relazione con Yaman.

La stessa Diletta, fino a questo momento, non ha confermato ma smentito le ultime indiscrezioni che la riguarda.

La conduttrice preferire concentrarsi solo sui suoi impegni lavorativi e sui social, ormai, evita di commentare tutte le indiscrezioni che la riguarda.

Il nuovo impegno di Can Yaman sul set di 'Viola come il mare'

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle settimane, Can Yaman continua a dedicarsi alle sue amate fiction.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo periodo l'attore ha girato a Palermo le puntate di "Viola come il mare", una nuova attesissima serie tv destinata alla prima serata di Canale 5, che debutterà nel 2022.

Al fianco di Can, in questa prima avventura in cui reciterà in italiano, ci sarà l'eclettica Francesca Chillemi, che aveva avuto già modo di conoscere e lavorare con Can sul set della fiction Che Dio ci aiuti, trasmesso con grande successo di ascolti sulla rete ammiraglia Rai.