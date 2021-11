Manuel Bortuzzo continua ad essere uno dei volti più amati di questo Grande Fratello Vip 6. Il giovane nuotatore, costretto a stare su una sedia a rotelle dopo un terribile episodio che gli ha stravolto la vita, questo pomeriggio si è lasciato andare a delle riflessioni all'interno della casa, circa le sue prospettive di vita future. Con il suo modo di fare sempre lucido e veritiero, Manuel ha svelato che nella sua situazione non avrà una vita lunghissima davanti a sé spiazzando la principessina Lulù.

Manuel spiazza Lulù nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, questo pomeriggio all'interno della casa del GF Vip, Manuel si è ritrovato a parlare con Lulù e Aldo Montano di una ragazza che conosce affetta da gravi disabilità.

Tale discorso ha permesso al giovane protagonista di questa sesta edizione del reality show Mediaset di fare un paragone anche con la sua attuale situazione, ammettendo che nella posizione in cui si trova non lo attenderebbe una vita lunghissima.

"Purtroppo ha pochi ani di vita. Già io non ne ho tantissimi", ha ammesso Manuel parlando della sua amica disabile e poi tirando in ballo anche la sua vicenda personale, che in queste settimane ha raccontato anche all'interno della casa di Cinecittà.

La confessione di Manuel Bortuzzo sul suo futuro: 'Non arrivo a 90 anni'

Le parole di Manuel hanno spiazzato Lulù, che in questo momento lo stava ascoltando e di fronte alla profezia di Bortuzzo, è rimasta abbastanza provata.

"Eh, ma è vero, in una situazione così non è che vivo fino a 90 anni. E' normale", ha proseguito Manuel Bortuzzo aggiungendo però che tutto sommato non conta la quantità di anni che una persona vive, bensì come riesce a viverli e soprattutto se riesce a goderseli pienamente.

Ancora una volta, quindi, Manuel ha fornito una vera e propria lezione di vita non solo verso i suoi compagni di gioco al Grande Fratello Vip, ma anche verso il pubblico da casa che segue e commenta il reality show.

Le parole di Manuel arrivano a distanza di qualche ora dal tremendo scivolone fatto da Alex Belli nei suoi confronti.

Bufera su Alex Belli dopo la battuta squallida su Manuel Bortuzzo

L'attore, infatti, si è lasciato andare ad una battuta a dir poco infelice su Bortuzzo, tale da scatenare accese polemiche sul web e sui social.

Lo staff di Manuel, su Instagram ha chiesto alla produzione del GF Vip di intervenire con dei seri provvedimenti da prendere nei confronti di Alex Belli.

Anche il papà di Manuel, in queste ore, ha postato un messaggio al vetriolo nei confronti di Alex, sottolineando la sua caduta di stile, dopo quella battuta di basso livello fatta sulla disabilità di suo figlio.