Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto sognare per tutta l'estate i tantissimi fan che si sono "appassionati" alle loro vicende sentimentali, raccontate sui social. Ad un certo punto, però, l'idillio tra i due si è spezzato ed hanno scelto di voltare pagina. La prima a rompere il silenzio è stata la conduttrice sportiva, la quale ha annunciato la fine della relazione con il divo turco nel salotto di Silvia Toffanin. A quanto pare, però, Diletta non avrebbe ancora dimenticato del tutto il suo ormai ex fidanzato che nel frattempo avrebbe già una nuova fiamma.

Diletta Leotta starebbe soffrendo per l'addio con Can Yaman

Nel dettaglio, parlando della fine della sua relazione con Can Yaman, la conduttrice Diletta Leotta non ha nascosto la sua sofferenza e, in lacrime, aveva lasciato intendere che tutto poteva succedere nel corso dei mesi a venire.

Insomma, Diletta non aveva messo un punto definitivo a questa relazione, quasi speranzosa in un ritorno di fiamma che ad oggi non c'è mai stato.

Le ultime indiscrezioni su questa coppia rivelano che ancora oggi, a distanza ormai di oltre due mesi dalla fine di questa storia d'amore, Diletta non avrebbe dimenticato del tutto Can Yaman.

Il religioso silenzio di Can Yaman su Diletta

Qualche settimana fa, la conduttrice ha postato una dedica d'amore sul suo profilo Instagram e, secondo alcuni settimanali di Gossip, il destinatario di quelle parole affettuose sarebbe proprio il divo turco.

In tutto questo, però, va detto che Can Yaman non ha ancora preso in mano le redini della situazione e, sebbene la notizia della fine della sua storia con Diletta abbia riempito le pagine di tutti i settimanali di gossip, ha scelto di far prevalere la strada del silenzio.

L'attore, protagonista di svariate serie televisive di successo e attualmente sul set della fiction italiana "Viola come il mare", si è nascosto dietro il suo religioso "no comment" e non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito a questo addio con la bella Diletta Leotta.

Si parla già di nuova fiamma per Can Yaman

Eppure, le indiscrezioni sul conto di Can non mancano e le ultimissime riportate qualche giorno da dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, rivelano che il divo turco avrebbe voltato pagina.

Si vocifera, infatti, che Yaman stia frequentando una ragazza campana di nome Maria, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Rosica si è limitato a far sapere che sarebbe una ragazza a dir poco bellissima, la quale pare abbia fatto breccia nel cuore del divo turco che ha stregato il pubblico italiano. Can e la sua nuova presunta fiamma, prima o poi, usciranno allo scoperto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.