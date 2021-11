Can Yaman è finito al centro del Gossip perché potrebbe avere un nuovo amore. Infatti, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe una nuova fiamma di venticinque anni, Maria Giovanna Adamo. In base alle indiscrezioni trapelate sul magazine diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che l'attore di Istanbul abbia conosciuto la modella crotonese sul set di Viola come il mare. Al momento, però, l'attore turco non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito ai rumor circolati sul suo conto.

Can Yaman potrebbe avere voltato pagina con Maria Giovanna Adamo

Can Yaman è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e, infatti, il futuro Sandokan non si è mai sbilanciato rilasciando dichiarazioni riguardo alla sua vita sentimentale. Recentemente, erano trapelate indiscrezioni su una presunta nuova fiamma di Can. Secondo quanto riportato da un noto settimanale, l'identità del nuovo amore di Yaman non sarebbe più un mistero. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, sembrerebbe che Maria Giovanna Adamo sia la modella che è riuscita a fare breccia nel cuore di Can.

Can Yaman ha conosciuto Maria Giovanna Adamo sul set

La coppia si sarebbe conosciuta sul set della fiction Viola come il mare.

Infatti, verificando il profilo Instagram della venticinquenne, la modella è stata anche in Sicilia, per le riprese della soap in cui recita Can Yaman. Maria ha anche condiviso, sul suo account social, un video con alcuni frammenti riguardanti la sua permanenza a Palermo, corredando il filmato con la didascalia: ''Pezzi di un mese palermitano''.

Adamo, inoltre, ha condiviso uno scatto insieme all'attore di Istanbul nelle sue storie Instagram, mentre sono abbracciati.

Can Yaman impegnato in Viola come il mare: sul set ha conosciuto Maria Giovanna

Can Yaman, nel frattempo, non ha commentato i rumor sul suo conto e non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla modella calabrese.

L'unica cosa certa, al momento, è che l'attore di Istanbul si sta concentrando con la sua carriera professionale. Infatti, Yaman è impegnato ancora con le riprese di Viola come il mare, la prima fiction in cui reciterà in italiano e dove ha conosciuto la sua presunta nuova fiamma. Prossimamente, invece, Can sarà impegnato nelle riprese del remake di Sandokan, fiction degli anni '70, in cui interpreterà il ruolo di protagonista. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se l'attore di Istanbul racconterà qualcosa in più sulla sua vita sentimentale e se confermerà il presunto nuovo flirt che gli è stato attribuito con la modella crotonese oppure se smentirà i gossip circolati sul suo conto.