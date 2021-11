Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta l'amore fra Maja e Florian, coppia protagonista della 17esima stagione. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 14 al 20 novembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'aggressione di Erik a Cornelius, sui ricatti che Ariane farà a Maja e Rosalie, sul triangolo formato da Shirin, Vanessa e Max e sul ritorno di Hildegard.

Florian aggredisce Erik

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Ariane si renderà conto che Lars li sta spiando dal pc di Erik. Per questo motivo, i due complici decideranno di depistare volutamente l'uomo senza sapere che, in realtà, è Cornelius. Più tardi, le cose cambieranno quando la coppia si renderà conto che il loro nemico ha in mano le prove per incastrare Vogt. A quel punto, Erik deciderà di aggredire Lars alle spalle prima che quest'ultimo possa raggiungere la centrale di polizia per denunciarlo.

Max ritroverà Cornelius privo di sensi a terra e chiamerà immediatamente i soccorsi. In ospedale, l'uomo consegnerà a Maja la chiavetta usb contenente le prove contro Erik, chiedendo alla figlia di portarla alla polizia.

Poco prima di riuscire a consegnare le prove alle autorità, Maja verrà intercettata da Ariane che la ricatterà, minacciando di uccidere Florian. A quel punto, la giovane non potrà far altro che accettare le condizioni della Kaleberg per poi correre a raccontare ciò che è successo al fidanzato. Saputo ciò, Florian andrà su tutte le furie e aggredirà il fratello, accusandolo di essere un delinquente.

Erik cercherà di giustificarsi invano agli occhi del parente, mentre Cornelius si metterà all'opera per trovare nuovo prove contro di lui.

Hildegard rientra al Furstenhof

Michael manifesterà l'intenzione di volersi candidare come primario, contendendosi il posto con un famoso neurologo, il dottor Kamml. Saputo ciò, Ariane ricatterà Rosalie chiedendole di approvare il progetto dell'hotel benessere in cambio della promessa di non rovinare la carriera di Michael.

Notando che il fratello è molto triste dalla partenza di Leentje, Werner riuscirà ad escogitare un piano per tirare su il morale ad Andrè. Dopo essersi offerta di aiutare Rosalie ad organizzare un evento di beneficenza al Furstenhof, Cornelia macchierà per sbaglio uno dei quadri offerti da Christoph per la mostra. Dopo aver tentato di dipingere nuovamente la tela, la donna deciderà di rivelare l'accaduto al Saalfeld che le confesserà che il quadro non aveva nessun valore essendo stato dipinto da suo figlio Victor da piccolo. Dopo aver presenziato al suo tour promozionale, Hildegard tornerà a casa giusto in tempo per ricevere il regalo di Alfons, un cappello creato a mano da Maja. Dopo aver fatto un ritorno trionfale al Furstenhof, la cuoca riceverà un'importante offerta di lavoro da un produttore televisivo.

Dopo aver consolato Max per l'ennesimo due di picche di Shirin, Vanessa si illuderà nuovamente che il giovane possa innamorarsi di lei. Le sue illusioni però finiranno quando la Ceylan le farà un bel discorso chiarificatore, aprendole gli occhi.