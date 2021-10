Can Yaman sembrerebbe avere voltato pagina dopo la fine del fidanzamento con Diletta Leotta. Nella serata di domenica 24 ottobre, Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli hanno fatto una diretta su Instagram, nella quale hanno parlato dell'attore di Istanbul. Secondo gli esperti di Gossip, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si starebbe frequentando con una ragazza di nome Maria, una ventinovenne campana, mora e bellissima.

Can Yaman è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla sua storia con Diletta Leotta.

Anche dopo l'intervista a Verissimo, in cui la sua ex fidanzata ha parlato della fine della storia d'amore con lui, Can non ha mai commentato le parole della presentatrice sportiva di Dazn. Dopo la rottura con Diletta, però, sembrerebbe che Yaman abbia voltato pagina. Infatti, durante una diretta su Instagram, Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli hanno rivelato uno scoop relativo a una nuova frequentazione che avrebbe Can, con una ragazza mora di nome Maria.

Rosica e D'Anelli, parlando di Can Yaman, hanno dato alcuni indizi relativi a Maria, l'ipotetica nuova fiamma dell'attore di Istanbul. Secondo gli esperti di gossip, la ventinovenne sarebbe campana e avrebbe i capelli mori.

Inoltre, Alessandro e Biagio hanno confidato che la ragazza sarebbe molto bella. Dopo avere rivelato questi dettagli su Maria, Rosica e D'Anelli hanno affermato di non potere rivelare il cognome della donna per mantenere la privacy. In base alle indiscrezioni trapelate, inoltre, sembrerebbe che la coppia sia sia vista più volte.

Dopo avere raccontato ai propri follower lo scoop sul protagonista di DayDreamer, Rosica ha fatto però una precisazione sulla situazione sentimentale dell'attore. In particolar modo, Alessandro ha dichiarato: ''Ci sbilanciamo un altro po' e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna''.

Inoltre, in base alle indagini che stanno facendo sia Biagio D'Anelli, sia Rosica, ci sarebbe, oltre a Maria, Yaman starebbe frequentando anche un'altra ragazza, non fornendo ulteriori informazioni. Nel frattempo, Can Yaman continua a tacere sulla sua vita sentimentale e sui gossip sul suo conto e si dedica al lavoro. L'attore, infatti, al momento è impegnato a Palermo per le riprese di Viola come il mare. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire qualcosa in più sull'identità della ventinovenne campana di nome Maria.