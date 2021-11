Can Yaman continua a essere uno dei personaggi del momento, costantemente al centro dell'attenzione e del Gossip. L'attore turco, in queste ore, sta tenendo banco sui social dopo che l'esperto di gossip Alessandro Rosica, ha postato un messaggio al vetriolo contro il suo amico e collaboratore Roberto Macellari. Il motivo? Secondo Rosica, Macellari sarebbe la "rovina" dell'attore turco e nel suo post social, ha spiegato anche i motivi, raccontando una serie di retroscena su quello che accadrebbe "dietro le quinte" di questo rapporto di amicizia.

Il retroscena di Rosica sul rapporto tra Can Yaman e l'amico Roberto

Nel dettaglio, Alessandro Rosica sui social è tornato a puntare il dito contro Roberto Macellari, amico e "braccio destro" di Can Yaman, presente sempre al suo fianco in tutti gli spostamenti e i vari viaggi e impegni di lavoro.

"La sua ossessione? Le fan di Can Yaman. Lui viene spesso contattato per mandare saluti a Can e in cambio cosa fa? Promette di farle incontrare o fargli fare autografi dal loro idolo", ha scritto Rosica sui social che poi ha rincarato la dose.

"Nulla di strano se non fosse che il suo scopo è portarle a letto", ha svelato ancora Rosica lasciandosi andare a un clamoroso retroscena che non è passato inosservato sul mondo social.

Le dure parole di Rosica contro l'amico di Can Yaman

"Ho sempre detto che la rovina di Can in Italia è questo signore qui", ha sentenziato ancora Rosica nel suo durissimo post pubblicato su Instagram, con il quale ha messo alla berlina il collaboratore dell'attore turco e ha lanciato anche un appello alle donne fan di Yaman, affinché "stiano alla larga" da Roberto Macellari.

In attesa di scoprire se Roberto Macellari oppure lo stesso Can decideranno di replicare al posto al vetriolo pubblicato sui social da Rosica, l'attore turco in queste settimane continua ad essere super impegnato con i suoi nuovi progetti lavorativi destinati al piccolo schermo.

I nuovi impegni televisivi di Can Yaman diviso tra Rai e Mediaset

In queste settimane, infatti, Can si sta dedicando anima e corpo alle riprese di "Viola come il mare" la nuova serie tv di Canale 5 destinata alla prima serata del 2022, che lo vedrà protagonista al fianco dell'attrice Francesca Chillemi (con la quale, in questi giorni, si è ipotizzato un flirt in corso).

E poi ancora, dal 2022, Can sarà impegnato sul set del remake di Sandokan, la storica fiction che segnò il successo e la fortuna internazionale di Kabir Bedi, la quale sarà riproposta in chiave moderna su Rai 1. Nel cast della serie televisiva, oltre all'attore turco ci sarà anche Luca Argentero, star della fiction Doc - Nelle tue mani.