Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Mare Fuori, nella seconda puntata che andrà in onda mercoledì 24 novembre in prima serata su Rai 2, ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare, nella fiction ambientata a Napoli Carmine sarà alle prese con la morte di Nina, la quale stata investita da un'auto pirata subito dopo essere usciti dalla chiesa dove si è appena svolto il loro matrimonio.

Nel frattempo, Filippo avrebbe l'opportunità di tornare nuovamente a Milano, ma rinuncerà al trasferimento, in quanto preferirà stare vicino all'amico che lo ha da sempre sostenuto, nel periodo più brutto e difficile della sua vita.

Carmine sarà distrutto per la morte della moglie Nina

Nella seconda puntata in onda mercoledì 24 novembre su Rai 2, verranno trasmessi il terzo e quarto episodio della fiction italiana. In questa circostanza, Carmine sarà completamente distrutto dalla morte della sua Nina e non riuscirà a riprendersi, nonostante la vicinanza del comandante Massimo e la direttrice del carcere minorile Paola Vinci.

Intanto, Naditza uscirà nuovamente dal carcere, però questa volta non farà ritorno al campo Rom dove vive la sua famiglia, ma verrà affidata ai genitori di Filippo.

Nel frattempo Lino verrà avvicinato dalla madre di Sasà, il ragazzo della "Napoli bene" arrivato da poco nel carcere minorile di Nisida.

Filippo rinuncerà al suo trasferimento a Milano per stare vicino a Carmine

Poco dopo, Filippo penserà di rinunciare al trasferimento nella sua città natale, per stare vicino all'amico Carmine. Intanto, quest'ultimo sarà convinto che Nina sia stata uccisa dai Valletta, ma nonostante ciò vorrà assicurare un futuro a sua figlia lontano da questo ambiente.

Proprio per questo motivo, il ragazzo deciderà di affidare sua figlia alla nonna materna, in modo che la piccola possa stare il più lontano possibile dalla sua famiglia.

Filippo otterrà finalmente il suo trasferimento, in modo tale da raggiungere la sua famiglia e Naditza a Milano come da precedenti accordi, ben presto cambierà idea e deciderà di rinunciare a trasferirsi, in quanto il suo amico Carmine rischierà di essere in pericolo e lui vuole stargli vicino.

Nel frattempo, Pino sarà sempre più attratto da Kubra, la nuova ragazza appena entrata nel carcere minorile di Nisida, anche se lei sarà molto ostile con tutti, non lasciando avvicinare nessuno a lei.